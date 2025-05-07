¡ÚÂ®Êó¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿5Ç¯Ï¢Â³7ÅÙÌÜ¤Î2·åËÜÎÝÂÇÃ£À®¡ª2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡È³Î¿®Êâ¤¡É¤Î10¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó
¢¡¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡Ý¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¸áÁ°7»þ40Ê¬»î¹ç³«»Ï¡¢¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï6Æü(ÆüËÜ»þ´Ö7Æü)¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï1ÈÖDH¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤ÏÁ°Æü¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î9¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»Íµå¡¢ÅðÎÝ1¤ÎÀ®ÀÓ¡£¥Á¡¼¥à¤â7¡Ý4¤Ç²÷¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ïº£µ¨2¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨8.10¤Î¥¯¥¢¥ó¥È¥ê¥ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£µ¨1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.50¤Î¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£
1²óÉ½¡¢ÂçÃ«¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¸«Æ¨¤·¤Î»°¿¶¡£3ÈÖ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
3²óÉ½¡¢ÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
5²óÉ½¤Ï2»à1ÎÝ¤ÇÂè3ÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢1ÎÝÁö¼Ô¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬¤±¤óÀ©¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¥¹¥ê¡¼¥¢¥¦¥È¤Ç¥Á¥§¥ó¥¸¡£
5²óÎ¢¡¢¥Ò¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Ä¡¼¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤Æ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤¬2¡Ý1¤ÈµÕÅ¾¡£
6²óÉ½¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÇºÆ¤ÓÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£¤³¤Î²ó¤«¤éÂå¤ï¤Ã¤¿2ÈÖ¼ê¥Ù¥Í¥¸¥¢¡¼¥Î¤Î½éµå¡¢138¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÃ¡¤¤¤Æ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë10¹æÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¡È³Î¿®Êâ¤¡É¤Î°ìÈ¯¤Ç5Ç¯Ï¢Â³7ÅÙÌÜ¡ÊNPB¤â´Þ¤á¤ë¤È9ÅÙÌÜ¡Ë¤Î2·åËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£