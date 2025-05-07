¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¡×¡Ö¤ªÃÄ»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¡×¡É±Ç¤¨¡É½Å»ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ø¥¢¡¢¿ä¤·³è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¼ûÍ×Áý
¡¡¾¼ÏÂ¤«¤éÎáÏÂ¤Þ¤Ç¡ÄÎòÂå¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿È±·Á¡¢¡È¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¡É¡£Àè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØCREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION Supported by TGC¡Ê°Ê²¼¡¢CREATEs presents IRC2025¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡¦¾¾ËÜ¤â¤â¤Ê¡¢CANDY TUNE¡¦Î©²Ö¶×Ì¤¤¬¤³¤ÎÈ±·Á¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£¸½ºß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¡¢º£¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ø¥¢¤¬¤É¤¦¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£
¡Úµ®½Å¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤¿¡Ä¡©¡¡40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÉÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¥Ø¥¢¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò
¢£²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¥Ø¥¢¡É¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¡É¡¢º£¤Ï¡Ö°ì¹©É×¥×¥é¥¹¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡×
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤Ï¡¢Ê¿À®¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤¿È±·Á¡£È±¤ò2¤Ä¤ËÇû¤ë¤Î¤¬¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤ÏÈ±¤Î°ìÉô¤À¤±¤ò2¤Ä¤ËÇû¤ë¡£¾¯¤·ÍÄ¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¥¤»Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈAFLOAT D'L¡¦Âçµ×ÊÝ¼·ÈÁ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¥µ¥é¥µ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤¬ÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÊÔ¤ß¹þ¤ß¡ß¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤ä¡¢¤æ¤ë´¬¤¡ß¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤Ë°ì¹©É×¥×¥é¥¹¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤æ¤ë´¬¤È±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò°ú¤½Ð¤»¤¿¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¤òÊÔ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¼«Í³¼«ºß¤ËÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡¦¾¾ËÜ¤â¤â¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢ÊÔ¤ß¹þ¤ß¤È¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡È²Ä°¦¤µ¡É¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ä¤Ä¡¢´¬¤¤¹¤®¤º¤Ë¥¦¥§¡¼¥Ö´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤¹´¬¤Êý¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢"ÆüËÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤"¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¾åÉÊ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ê¥Ü¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¡£¡Ö´Å¤¹¤®¤º¡¢¤Ç¤â²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿º£¤Ã¤Ý¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢£¡É±Ç¤¨¡É½Å»ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ø¥¢¤Ï¡¢¿ä¤·³è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼ûÍ×Áý
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¸²½º×¡¦ÂÎ°éº×¤Ê¤É¤Î³Ø¹»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿ä¤·³è¤Ç°ìÈÌÁØ¤Ë¤â¼ûÍ×¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡Ö¤ªÃÄ»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¡×¤À¡£
¡¡¡Ø¡ÊCREATEs presents IRC2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢CANDY TUNE¡¦Î©²Ö¶×Ì¤¤¬¤³¤ÎÈ±·Á¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¯¤Û¤É´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ã´Åö¤·¤¿GAME harajuku¤ÎMAYUKA¤µ¤ó¤Ï¡Ö°áÁõ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿»þ¤Ë²Ä°¦¤µ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤ªÃÄ»Ò¤ÎÌÓÀè¤â¾¯¤·»Ä¤·¤Æ´¬¤¯¤³¤È¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤é¤·¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤â¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æsweet¤Ê´¶¤¸¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤âÈ±¤ÎÌÓ¤Î±ð´¶¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÓÀè¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊMAYUKA¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤¬¤è¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¥Ø¥¢¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢MAYUKA¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ°¤«¤é¸«¤¿°õ¾Ý¤¬ÃÊ°ã¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ1¤Ä¤ªÃÄ»Ò¤òºî¤ëÈ±·Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¤Ä¤è¤ê¤â2¤Ä¤Î¤Û¤¦¤¬Á°¤«¤é¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤è¤ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ä´Å¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªÃÄ»Ò¤âÉáÄÌ¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1ÅÙ»°¤ÄÊÔ¤ß¤ò¤·¤Æºî¤ê¡¢°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¤¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê´Å¤µ¤¬½Ð¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥Ø¥¢¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°Õ³°¤Ë¤â¡¢¡Ö¤ªÃÄ»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¡×¤ÏÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤âÂ¿¤¤È±·Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Ö¡¼¥à¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¤«¤Ê¤ê¥ª¡¼¥À¡¼¤ÏÂ¿¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÂÎ°éº×¡¢Ê¸²½º×¤Ê¤É¤Î³Ø¹»¥¤¥Ù¥ó¥È¤äLIVE¤ä¿ä¤·³è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤¬Íè¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡×
PROFILE/ AFLOAT D'L ¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ë¥¹¥È Âçµ×ÊÝ ¼·ÈÁ
¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸ºî¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ë¥¹¥È¡£ÆÈ¼«¤Î´¶À¤Ç¼þ¤ê¤ÈÈï¤ê¤Å¤é¤¤¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢Instagram¡Ê@nanana_arrange¡Ë¤Ç¤Ï¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎHow to¤âÈ¯¿®Ãæ¡£
PROFILE¡¿GAME harajuku Å¹Ä¹¡¡MAYUKA
¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤ÎÃæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ·Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÀ°Õ¡£´é¼þ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢10Âå¡Á20Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÂ¿¿ô»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶½É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ã¤¤½÷À¤«¤é¿Íµ¤¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤âÆÀ°Õ¡£Instagram¡§i_mayu.28
¢£²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¥Ø¥¢¡É¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¡É¡¢º£¤Ï¡Ö°ì¹©É×¥×¥é¥¹¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡×
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤Ï¡¢Ê¿À®¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤¿È±·Á¡£È±¤ò2¤Ä¤ËÇû¤ë¤Î¤¬¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤ÏÈ±¤Î°ìÉô¤À¤±¤ò2¤Ä¤ËÇû¤ë¡£¾¯¤·ÍÄ¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¥¤»Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈAFLOAT D'L¡¦Âçµ×ÊÝ¼·ÈÁ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¥µ¥é¥µ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤¬ÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÊÔ¤ß¹þ¤ß¡ß¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤ä¡¢¤æ¤ë´¬¤¡ß¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤Ë°ì¹©É×¥×¥é¥¹¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤æ¤ë´¬¤È±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò°ú¤½Ð¤»¤¿¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¤òÊÔ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¼«Í³¼«ºß¤ËÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡¦¾¾ËÜ¤â¤â¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢ÊÔ¤ß¹þ¤ß¤È¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡È²Ä°¦¤µ¡É¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ä¤Ä¡¢´¬¤¤¹¤®¤º¤Ë¥¦¥§¡¼¥Ö´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤¹´¬¤Êý¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢"ÆüËÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤"¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¾åÉÊ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ê¥Ü¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¡£¡Ö´Å¤¹¤®¤º¡¢¤Ç¤â²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿º£¤Ã¤Ý¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢£¡É±Ç¤¨¡É½Å»ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ø¥¢¤Ï¡¢¿ä¤·³è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼ûÍ×Áý
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¸²½º×¡¦ÂÎ°éº×¤Ê¤É¤Î³Ø¹»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿ä¤·³è¤Ç°ìÈÌÁØ¤Ë¤â¼ûÍ×¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡Ö¤ªÃÄ»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¡×¤À¡£
¡¡¡Ø¡ÊCREATEs presents IRC2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢CANDY TUNE¡¦Î©²Ö¶×Ì¤¤¬¤³¤ÎÈ±·Á¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¯¤Û¤É´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ã´Åö¤·¤¿GAME harajuku¤ÎMAYUKA¤µ¤ó¤Ï¡Ö°áÁõ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿»þ¤Ë²Ä°¦¤µ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤ªÃÄ»Ò¤ÎÌÓÀè¤â¾¯¤·»Ä¤·¤Æ´¬¤¯¤³¤È¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤é¤·¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤â¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æsweet¤Ê´¶¤¸¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤âÈ±¤ÎÌÓ¤Î±ð´¶¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÓÀè¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊMAYUKA¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤¬¤è¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¥Ø¥¢¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢MAYUKA¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ°¤«¤é¸«¤¿°õ¾Ý¤¬ÃÊ°ã¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ1¤Ä¤ªÃÄ»Ò¤òºî¤ëÈ±·Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¤Ä¤è¤ê¤â2¤Ä¤Î¤Û¤¦¤¬Á°¤«¤é¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤è¤ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ä´Å¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªÃÄ»Ò¤âÉáÄÌ¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1ÅÙ»°¤ÄÊÔ¤ß¤ò¤·¤Æºî¤ê¡¢°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¤¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê´Å¤µ¤¬½Ð¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥Ø¥¢¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°Õ³°¤Ë¤â¡¢¡Ö¤ªÃÄ»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¡×¤ÏÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤âÂ¿¤¤È±·Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Ö¡¼¥à¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¤«¤Ê¤ê¥ª¡¼¥À¡¼¤ÏÂ¿¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÂÎ°éº×¡¢Ê¸²½º×¤Ê¤É¤Î³Ø¹»¥¤¥Ù¥ó¥È¤äLIVE¤ä¿ä¤·³è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤¬Íè¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡×
PROFILE/ AFLOAT D'L ¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ë¥¹¥È Âçµ×ÊÝ ¼·ÈÁ
¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸ºî¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ë¥¹¥È¡£ÆÈ¼«¤Î´¶À¤Ç¼þ¤ê¤ÈÈï¤ê¤Å¤é¤¤¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢Instagram¡Ê@nanana_arrange¡Ë¤Ç¤Ï¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎHow to¤âÈ¯¿®Ãæ¡£
PROFILE¡¿GAME harajuku Å¹Ä¹¡¡MAYUKA
¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤ÎÃæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ·Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÀ°Õ¡£´é¼þ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢10Âå¡Á20Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÂ¿¿ô»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶½É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ã¤¤½÷À¤«¤é¿Íµ¤¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤âÆÀ°Õ¡£Instagram¡§i_mayu.28