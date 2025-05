唐田えりか

唐田えりかがこのほど、東京・六本木ヒルズアリーナで開催された、ファッションブランド「Ameri(アメリ)」の初野外フェス『Ameri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J-WAVE』の取材会に臨んだ。

ダークブランを基調にしたミニ丈のセットアップにロングブーツを合わせたファッションで登場した。「普段からセットアップが好きなのでこちらを選ばせて頂きました。この色味と丈間とこの柄もあまり見たことがなくて、通気性が良くて気持ちよくて、今日の気候で着たら居心地が良さそうだなと思い選びました」

「Ameri」と奇しくも活動歴は同じ10年。「10年続けていることはお芝居です。私自身このお仕事を始めてからちょうど今年で10年で、Ameriと同い年なんです」

そんな唐田の「幸せに過ごすためのマイルール」は、「友達と話したり人と接してコミュニケーションを取ること」という。「色んな人の意見を聞いて考えさせてもらったり発散させてもらったり、自分を整えられる一つで、これからも大事にしていきたいことだなって思っています」