µÈ²¬Î¤ÈÁ¡õ¿å¾å¹±»Ê¤ÎÎø¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡½¡½¡ª¡¡±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿°ìµó²ò¶Ø
¡¡µÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¿å¾å¹±»Ê¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤è¤ê¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¯¤âÍÅ¤·¤¤³¹¡É¶åÎ¶¡É¤Ø¡ª¡¡¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿Èý·î¤¸¤å¤ó¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£²áµî¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤·ß°æÎá»Ò¤ÈÃ¯¤Ë¤âÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤²áµî¤ò¤â¤Ä¹©Æ£È¯¤ÎÎø¡£2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¯¤Û¤É¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ææ¡£¤½¤Î¿¿Áê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯»þ¡¢2¿Í¤Ïµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡¼¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÈþ¤·¤¯¤âÍÅ¤·¤¤³¹¡È¶åÎ¶¡É¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´ÊÔ¿¿²Æ¤ÎÂæÏÑ¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¶Ë¾å¤Î¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡·ß°æÎá»ÒÌò¤Ë¤ÏµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¹©Æ£È¯Ìò¤ò¿å¾å¹±»Ê¤¬Ì³¤á¤ë¤Û¤«¡¢µðÂçÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¦¼Ø¾Â¤ß¤æ¤Ìò¤ËÎµÀ±ÎÃ¡¢µÊÃãÅ¹¡¦¶âµûÃã´Û¤ÎÅ¹°÷¥¿¥ª¡¦¥°¥¨¥óÌò¤ËÌø½ÓÂÀÏº¡¢·¤²°¤ÎÅ¹¼ç¤ÇÎá»Ò¤Î¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤ëÍÌÌÀÌò¤ËÇµÌÚºä46¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¡¢¶åÎ¶¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÅ¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¹õÌò¤Ë²ÖÀ¥¶×²»¡¢¼Ø¾Â¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¶åÎ¶¤Î³¹¤òÄ´¤Ù¤ë¥æ¥¦¥í¥óÌò¤ò¥Õ¥£¥¬¥í¡¦¥Ä¥§¥ó¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Îá»Ò¡ÊµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ë¤È¹©Æ£¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤Î»ëÀþ¤¬¸ò¤ï¤ë¡¢Îø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥á¥¤¥ó¥«¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¶åÎ¶¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡£¹©Æ£¤ËÆ³¤«¤ì¤ÆË¬¤ì¤¿¡É¶åÎ¶¤é¤·¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¾¦Å¹³¹¤Ç¡¢Îá»Ò¤Ë¶âµû¤òÂ£¤ë¹©Æ£¡¢»×¤ï¤º½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÎá»Ò¤ä¡¢ÍÌÌÀ¡ÊÇßß·ÈþÇÈ¡Ë¡¦¾®¹õ¡Ê²ÖÀ¥¶×²»¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¶åÎ¶Ì¾Êª¡¦¥ì¥â¥ó¥Á¥¥ó¤òËËÄ¥¤ë¿´²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤¬Í¥¤·¤¯ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·Êª¸ì¤Ï´Å¤ä¤«¤ÊÍ¾±¤¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¹©Æ£¤ÎÎÙ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¡È¼«Ê¬¤È¤¦¤êÆó¤Ä¤Î½÷À¡É¤¬¼Ì¤ë1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¿´¤òÍð¤µ¤ì¤ëÎá»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶À±Û¤·¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼«Ê¬¡É¤È¤Î½ä¤ê¹ç¤¤¡£¤½¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¾ð¤¬¡¢Á¡ºÙ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ô¤¤´ã¸÷¤ÇÎá»Ò¤ËÇ÷¤ë¼Ø¾Â¤ß¤æ¤¡ÊÎµÀ±ÎÃ¡Ë¡¢¹©Æ£¤ÎÈë¤á¤é¤ì¤¿²áµî¤òÃÎ¤ë¥¿¥ª¡¦¥°¥¨¥ó¡ÊÌø½ÓÂÀÏº¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¶åÎ¶¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤òÄÉ¤¦¥æ¥¦¥í¥ó¡Ê¥Õ¥£¥¬¥í¡¦¥Ä¥§¥ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Êª¸ì¤Î¿¼Ê¥¤ËÇ÷¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ï¡¢8·îÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¯¤âÍÅ¤·¤¤³¹¡É¶åÎ¶¡É¤Ø¡ª¡¡¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿Èý·î¤¸¤å¤ó¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£²áµî¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤·ß°æÎá»Ò¤ÈÃ¯¤Ë¤âÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤²áµî¤ò¤â¤Ä¹©Æ£È¯¤ÎÎø¡£2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¯¤Û¤É¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ææ¡£¤½¤Î¿¿Áê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯»þ¡¢2¿Í¤Ïµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡¼¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÈþ¤·¤¯¤âÍÅ¤·¤¤³¹¡È¶åÎ¶¡É¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´ÊÔ¿¿²Æ¤ÎÂæÏÑ¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¶Ë¾å¤Î¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Îá»Ò¡ÊµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ë¤È¹©Æ£¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤Î»ëÀþ¤¬¸ò¤ï¤ë¡¢Îø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥á¥¤¥ó¥«¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¶åÎ¶¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡£¹©Æ£¤ËÆ³¤«¤ì¤ÆË¬¤ì¤¿¡É¶åÎ¶¤é¤·¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¾¦Å¹³¹¤Ç¡¢Îá»Ò¤Ë¶âµû¤òÂ£¤ë¹©Æ£¡¢»×¤ï¤º½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÎá»Ò¤ä¡¢ÍÌÌÀ¡ÊÇßß·ÈþÇÈ¡Ë¡¦¾®¹õ¡Ê²ÖÀ¥¶×²»¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¶åÎ¶Ì¾Êª¡¦¥ì¥â¥ó¥Á¥¥ó¤òËËÄ¥¤ë¿´²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤¬Í¥¤·¤¯ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·Êª¸ì¤Ï´Å¤ä¤«¤ÊÍ¾±¤¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¹©Æ£¤ÎÎÙ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¡È¼«Ê¬¤È¤¦¤êÆó¤Ä¤Î½÷À¡É¤¬¼Ì¤ë1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¿´¤òÍð¤µ¤ì¤ëÎá»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶À±Û¤·¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼«Ê¬¡É¤È¤Î½ä¤ê¹ç¤¤¡£¤½¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¾ð¤¬¡¢Á¡ºÙ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ô¤¤´ã¸÷¤ÇÎá»Ò¤ËÇ÷¤ë¼Ø¾Â¤ß¤æ¤¡ÊÎµÀ±ÎÃ¡Ë¡¢¹©Æ£¤ÎÈë¤á¤é¤ì¤¿²áµî¤òÃÎ¤ë¥¿¥ª¡¦¥°¥¨¥ó¡ÊÌø½ÓÂÀÏº¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¶åÎ¶¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤òÄÉ¤¦¥æ¥¦¥í¥ó¡Ê¥Õ¥£¥¬¥í¡¦¥Ä¥§¥ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Êª¸ì¤Î¿¼Ê¥¤ËÇ÷¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ï¡¢8·îÁ´¹ñ¸ø³«¡£