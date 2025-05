¡Öcold turkey¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Ä¾Ìõ¤Ï¡ÖÎä¤¿¤¤¼·ÌÌÄ»¡×¤À¤±¤É...¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

果たして、正解は?

正解は「依存習慣を急に断ち切ること」でした!

「cold turkey」は、麻薬やタバコなどの悪習慣を断ち切ることを示す表現です。

体が不調なときに鳥肌が出ることから、「turkey」=「七面鳥」が使われているんだとか。※諸説あり

「He went cold turkey on his drinking last year. 」

(彼は去年急に禁酒した。)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。