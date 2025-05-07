¡Ú7Æü¤Î¥×¥íÌîµå¸«¤É¤³¤í¡Ûºå¿À¡¦¿¹²¼¡¡ºòÇ¯9·î°ÊÍè¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î4»î¹çÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤Ê¤ë¤«
¡¡¿¹²¼¡Ê¿À¡Ë¤Ï¸½ºß¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨¡¦338¤ÈÀä¹¥Ä´¡£4Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤é¤Ï3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ò·ÑÂ³Ãæ¤À¡£
¡¡¤¤ç¤¦7Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤âËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢ºòÇ¯9·î8Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤é13Æü¤Î¹ÅçÀï°ÊÍè¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î4»î¹çÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºå¿À¤Ç4»î¹ç°Ê¾åÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ò2ÅÙ°Ê¾åµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢º¸ÂÇ¤Á¤Î¥Ö¥é¥¼¥ë¤¬09Ç¯¡Ê4»î¹çÏ¢Â³¡Ë¡¢10Ç¯¡Ê5»î¹çÏ¢Â³¡Ë¤ËµÏ¿¤·¤Æ°ÊÍè¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¸½ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Î¿·¾±¹ä»Ö¤¬96¡¢00Ç¯¤Ë4»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ°ÊÍè25Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¤Î»³ºê¤Ï³«Ëë¤«¤é35¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÂ³¤±¤ëÆñÅ¨¤À¤¬¡¢°ìÈ¯¤òÊü¤Æ¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£