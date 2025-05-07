¾Ð´é¤òÀ¸¤à³èÆ°¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¡£¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼½é¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î»×¤¤¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊËÍ¤¿¤Á¤â¡¢±þ±ç¤¹¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾Ð´é¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤ÎÂè°ìÊâ¤¬Æ§¤á¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ê¥ªÂç²ñ¡¢ÅìµþÂç²ñ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦º£°æÍ§ÌÀ¡Ë²Ã²ìÂÎ°é´Û¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡È¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼Ì¤³«¤ÎÃÏ¡É¤Ç½é³«ºÅ
2024Ç¯£±·î£±Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢2025Ç¯£´·î27Æü¤ËÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤Î²Ã²ìÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼Ï¢ÌÁ¼çºÅ¤ÎÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê2024¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È£´¿Í¤ò´Þ¤à£¹¿Í¤Î¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤¬»²²Ã¡£¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤äÂÎ¸³²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¡È½é¤á¤Æ¤Î¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¥³¡¼¥È¥µ¥¤¥É¤Î´ÑµÒÀÊ¤Ë¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤¬¼êÇÛ¤·¤¿¥Ð¥ó¤Ë¾è¤ê¡¢Èï³²¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¼î½§»Ô¤«¤éÌó£³»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÍè¾ì¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡£¶¥µ»¤Î·ã¤·¤µ¤ä½÷ÀÁª¼ê¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶â¥á¥À¥ë¤â¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë½Å¤«¤Ã¤¿¡£ÅØÎÏ¤·¤ÆÄÏ¤ó¤À¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¡¢¡Ö¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Éü¶½»Ù±ç¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢°ì½µ´ÖÁ°¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö»°°æÉÔÆ°»º ¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼ SHIBUYA CUP 2025¡×¤Ç¡¢¼çºÅ¼Ô¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬´°Çä¡£µÞî±¡¢Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£
Êç¶â¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤·¡¢²Ã²ì»Ô¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤¤¤ò´ó¤»¤¿¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Éü¶½»Ù±ç¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¶â¥á¥À¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÃÓÆ©Äª
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯£¸·î¤«¤éÆüËÜ¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼Ï¢ÌÁ¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡¢ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤Î´ë¶È¡¦ÂçÆ±¹©¶È¤¬¶¨»¿¡££·¿Í¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼ÒÆâ¹ðÃÎ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃÎ¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£¥Á¥§¡¼¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂçÆ±¹©¶È¤¬¶¨»¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»Ù¤¨¤¿ÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»²²Ã¼Ô¤âÍè¾ì¼Ô¤¬ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÀï¤¦¸òÎ®»î¹ç¤âÇòÇ®¤·¤¿
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤ò´Ñ¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ê£¶ºÐ½÷»ù¡Ë
¡Ö¡ÊÁª¼ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ë¶â¥á¥À¥ë¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê£¸ºÐ½÷»ù¡Ë
ÆüËÜÂåÉ½¥¨¡¼¥¹¤Î¶¶ËÜ¾¡Ìé¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÐÀî¸©¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£¸òÎ®»î¹ç¤â¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÅìËÌ½Ð¿È¤Î¶¶ËÜ¤Ï¡¢£³·î¤Ë¤Ï´ä¼ê¸©³øÀÐ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÉü¶½µ§Ç°»î¹ç¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤è¤¯¡ØÉü¶½¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ÎÄêµÁ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¸½ÃÏ¤Î¿Í¤«¤éÊ¹¤¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë°û¿©¥Ö¡¼¥¹¤âÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï³Ø¹»Ë¬Ìä
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£°æ¤Î³Ø¹»Ë¬Ìä¤À¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î£²¥õ·î¤Û¤ÉÁ°¡¢ÎØÅç»ÔÎ©Ë±»ê¾®³Ø¹»¡¢¼î½§»ÔÎ©ÎÐµÖÃæ³Ø¹»¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤¿±ÇÁü¤ÏËÍ¤¬Ë¬Ìä¤·¤¿³Ø¹»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»¤Ç¤·¤¿¡×¡£¿´¤òÄË¤á¤¿º£°æ¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡£¤À¤¬¡¢¼Â»Ü¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Î³ÎÊÝ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Áª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤âÉ¬Í×¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤ÏÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈ¯°Æ¤·¤¿º£°æ¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾Ð´é¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÉü¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿
¡Ö£±¿Í¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼Ï¢ÌÁ¤¬ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤Ê¤¯¤ÆÁª¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÂçÀ®¸ù¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£¤³¤ÎÎØ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹¤²¤ÆÉü¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÁíÀª100¿Í¤Ë¤è¤ë¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¡ª ²Ã²ì»Ô¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡ÖSPARKLE¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
º£°æ¤«¤éº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤´ë²è¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®Àî¿Î»Î¤Ï¡¢¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¶¥µ»¤ÎÉáµÚ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢Âè£²²ó¡¢Âè£³²ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ë¾®Àî
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ëº£°æ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂç»ö¤Ë¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£°ì½ï¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ÆµÇ°»£±Æ
text by Asuka Senaga
photo by Michi Murakami