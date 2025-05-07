¡ÖÈï³²¼ÔÂ¦¤È·Ù»¡¤ÎÇ§¼±¡Ä¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¿·¤¿¤Ê¿©¤¤°ã¤¤¡×¡ÄÀîºê»Ô£²£°ºÐ½÷À°äÂÎ°ä´þ»ö·ï¤Ç¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬¿·»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ï£·Æü¡¢Àîºê»Ô¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿£²£°ºÐ¤Î½÷À¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÇò°æ½¨À¬ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£·¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Çº£Ç¯£±·îÃæ½Ü¤ËÇò°æÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÆÂ²¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»¦¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤··Ù»¡¤Ï¡Ö¾Ú¸À¤Ë¶ñÂÎÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢¹ÔÊý¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯£±£²·î¤ËÇò°æÍÆµ¿¼Ô¤¬·Ù»¡¤ÎÇ¤°ÕÄ°¼è¤ËÂÐ¤·¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤¿¤¬·Ù»¡¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¶¯À©ÁÜºº¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊó¤¸¤ëºÝ¤ËÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤È·Ù»¡¤ÎÇ§¼±¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¿·¤¿¤Ê¿©¤¤°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Öº£Ç¯£±·î¡¢·Ù»¡¤ËÂÐ¤·Çò°æÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÆÂ²¤¬»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢»¦¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È·Ù»¡¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£