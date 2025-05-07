¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¡¡´ØÀÇ¤á¤°¤ê¡Öº£½µ¤Ë¤â°ìÉô¤Î¹ñ¤ÈËÇ°×¶¨ÄêÈ¯É½¤â¡×¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¹ñ¤äÃæ¿È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤º
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï¡¢´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ë³Æ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£½µÃæ¤Ë¤â°ìÉô¤Î¹ñ¤È¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¡§
¤ª¤½¤é¤¯º£½µÃæ¤Ë¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¶¨Äê¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤Ï6Æü¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤Î¸øÄ°²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¤á¤°¤ë³Æ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤«¤éÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤Äó°Æ¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢º£½µÃæ¤Ë¤â°ìÉô¤Î¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ç¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤ÏÀè½µ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ñÌ¾¤ä¹ç°Õ¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î1·î¡Á3·î¤Þ¤Ç¤Î¼Â¼ÁGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤Î¿¤ÓÎ¨¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï·Êµ¤¸åÂà¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£