¥É¥¸¥ã¡¼¥¹±ü¤µ¤Þ²ñ¡¡¥Þ¥ó¥·¡¼¤ÎÄ¹ÃË¡¦¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È·¯¤¬£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î±ü¤µ¤ÞÃ£¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥ï¥¤¥Ö¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢¿·µ¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¤ÎÄ¹ÃË¡¦¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È·¯¤¬£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¥±¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¡¼¤ÏÄ¹½÷¤Î¥½¥Õ¥£¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¡¢¥±¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È·¯¤òÊú¤¯¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¡£¥Þ¥ó¥·¡¼¤âÍ¥¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÈÂ²¡×¡Ö¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ïº£µ¨³«Ëë¤«¤éÂÇÎ¨¡¦£±£·£¹¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¤ÈÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î±óÀ¬¤«¤éÍð»ë¶ºÀµÍÑ¤Î¥´¡¼¥°¥ë¤òÁõÃå¤·¡¢ÉüÄ´¤Ø¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£