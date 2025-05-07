インテルvsバルセロナ 試合記録
【欧州CL準決勝第2戦】(ジュゼッペ・メアッツァ)
インテル 4-3(延長)バルセロナ
<得点者>
[イ]ラウタロ・マルティネス(21分)、ハカン・チャルハノール(45分)、フランチェスコ・アチェルビ(90分+3)、ダビデ・フラッテージ(99分)
[バ]エリック・ガルシア(54分)、ダニ・オルモ(60分)、ラフィーニャ(87分)
<警告>
[イ]ハカン・チャルハノール(36分)、ヘンリク・ムヒタリアン(68分)、フランチェスコ・アチェルビ(90分+4)、カルロス・アウグスト(91分)、アレッサンドロ・バストーニ(118分)
[バ]イニゴ・マルティネス(51分)、パウ・ビクトル(90分+5)、ハンジ・フリック(90分+5)
└インテルが2戦合計7-6“超激闘”を制してCL決勝進出!! 90+3分劇的同点、延長戦でバルセロナ撃破
インテル 4-3(延長)バルセロナ
<得点者>
[イ]ラウタロ・マルティネス(21分)、ハカン・チャルハノール(45分)、フランチェスコ・アチェルビ(90分+3)、ダビデ・フラッテージ(99分)
[バ]エリック・ガルシア(54分)、ダニ・オルモ(60分)、ラフィーニャ(87分)
<警告>
[イ]ハカン・チャルハノール(36分)、ヘンリク・ムヒタリアン(68分)、フランチェスコ・アチェルビ(90分+4)、カルロス・アウグスト(91分)、アレッサンドロ・バストーニ(118分)
[バ]イニゴ・マルティネス(51分)、パウ・ビクトル(90分+5)、ハンジ・フリック(90分+5)
└インテルが2戦合計7-6“超激闘”を制してCL決勝進出!! 90+3分劇的同点、延長戦でバルセロナ撃破