これを押さえれば外国語の発音がみるみる上達する…とっておきのテクニック「サンディ」を知っていますか

外国語を勉強してみたい。だけど何から始めればいいか分からない。教科書選びに文法習得、単語の暗記、アプリの使い方…どこまでやればいいのか見当がつかない。チャレンジしてみたけど、挫けてしまった。そんな人は多いのではないだろうか。

『外国語独習法』では、100の言語をあやつる若き天才学者による「絶対に挫折しないための50のルール」を大公開している。

※本記事は4月24日発売の大山祐亮『外国語独習法』の一部を抜粋、編集したものです。この記事では第6章『独習の秘訣〜会話、発音、発展編〜』からルール46を紹介します。

ルール46 「サンディ」を知る者は発音を制する

「わたしは」という文字の列は、丁寧に発音するとwatashiwaとなります。「わ」、「た」、「し」、「は(発音的にはwa)」という一文字一文字をしっかり発音すると、こうなります。しかし、日常生活でこんなにはっきり「わたしは」と発音する人はほとんどいないでしょう。多くの人の発音は「わたしゃ(watasha)」とか「わたしあ(watashia)」みたいな感じになるのではないでしょうか。

このように書かれている文字や丁寧な発音と、実際に普通のスピードで話したときの発音は、ちょっと違うことが多いです。人によっては、「そんなことはない(sonnakoto-wa nai)」を「んなこたぁねぇ(nnakotaa nee)」みたいに発音する人もいますよね。ここまでの違いはなかったとしても、書かれている文字を一文字一文字はっきり発音すると、丁寧すぎる印象になるのではないでしょうか。単語をくっつけて文や節の形にして読むときに、本来の発音と微妙に違いがでてくる現象のことを「サンディ」と呼びます。

英語などの外国語でも、一語一語ゆっくり丁寧に発音した場合の発音と、単語をつなげて文として一般的なスピードで発音した場合では発音が違います。特に単語の境目の部分が半ば融合してしまうことがあるのが日本人にとっては鬼門です。

英語のThat’s our classroom「それは私たちの教室です」という文章を考えてみます。本当はあまりよろしくないのですが、これをむりやりカタカナで表記すると、「ザッツ アワー クラスルーム」となります。たしかに、一語一語丁寧に切りながら発音したら「ザッツ アワー クラスルーム」と聞こえるでしょう。

ところが、実際にこれをひとまとまりの文として発音すると、「ザッツァークラスルーム」のような感じになります。特にThat’sとourが融合して、「ザッツァー」のような発音になります。このような、一つ一つの語の発音と、それらをつなげたときの発音との違いが、リスニングを難しくしている理由のひとつです。

私たちが外国語として英語を発音するときには、一語一語ゆっくり丁寧に発音しても問題ありません。しかし、ある程度つなげた発音がどんな聞こえ方なのかも知っておかないと、会話の相手の発音が聞き取れなくて困ってしまいます。ここではその攻略法について紹介します。

サンディを実践してみる

さきほどのThat’s our classroomという例で考えてみましょう。まずは意味の区切れを忘れて、すべての単語をつなげてしまいます。アポストロフィもisのiを省略しているという意味の記号でしかないので、思い切ってとってしまいましょう。そうすると、Thatsourclassroomとなります。これがひとつの単語だったらどう読むか、と考えます。意味の切れ目のことはまだ思い出さないでいてください。「ザッツァークラスルーム」のようになるのではないでしょうか。このような感じで一旦意味を忘れて、全部つなげてひとまとまりとして読んでみる作業をすると、実際のつなげた発音がどんな感じなのか、文字だけからでも想像できるようになります。

では、実践です。以下の英語の文章をlikeとbutの間のカンマで2つに分割して、それぞれをかたまりとして捉えたときの発音を考えてみましょう。

She asked me what an American city looks like, but I had never been to America.

これをむりやりカタカナに直すと、こんな感じになります。

シャスクミワラナメリカンスィリルクスライッバライハ(ッ)ネヴァビーンタメリカ

一語一語読んだ場合とだいぶ違うことがわかると思います。what an Americanの部分は「(ホ)ワット アン アメリカン」ではなく「ワラナメリカン」のようになりますし、but I hadの部分は「バライハ(ッ)」になります。「ン」のような子音で単語が終わっていても、次の単語は待ってくれないわけですね。英語の場合、an aであれば「アンア」ではなく「アナ」、up aは「アップア」ではなく「アパ」と発音されます。英語のリスニングに慣れていない人が途中で聞き取りが追いつかなくなってしまう理由のひとつがこれです。

アメリカ英語だと、母音(「あいうえお」の音)に挟まれたtはラ行のように発音されることが多いです(専門用語でt-tappingと呼びます)。at aは「アットア」ではなく「アラ」となるわけですね。前置詞のatや、接続詞のbutの後ろに母音で始まる単語が来た場合、このようにラ行的な発音が出て来ます。これも、知っておかないと聞き取れなくなってしまう罠のひとつです。

もうひとつ、英語には日本語と感覚が違うサンディがあります。それは、nの後ろにsやshが来た場合の発音です。たとえばinside「内側」は「インサイド」と発音したくなりますよね。ところが、実際に普通の会話の中に入っていると、この単語は「インツァイッ」と発音されることがあります。つまり、nとsの間にtの発音が入ることがあるわけですね。shもnとshの間にtの発音が入って、nchという綴りに近い発音になることがあります。つなげた発音では、綴りから想像できる「ンス」、「ンシュ」ではなく、「ンツ」、「ンチュ」のように聞こえることが多いです。

21世紀だからこそ使える「ハック」

私はこのことを、高校時代にお世話になった先生に聞いて知りました。その先生によると、あるときニュースを聴いていたら「インチキスィリィ」という音が聞こえてきたのだけど、何のことだかわからなかったそうです。後で確認してみたところ、「インチキスィリィ」は、in Shiki city「志木市で」だったとのこと。速い発音でinとShikiの間にt音がはさまって、「インチキ」のように聞こえてしまったわけですね。別にインチキな街があったわけではなかったのでした。

特にShikiのような地名や人名が入っていた場合、このサンディの存在を知っているのと知らないのとでは天と地ほどの差があります。会話であれば相手にゆっくりはっきり発音してもらえばなんとか理解できますが、ニュース番組となると、なかなか難しいものがあります。

このように、文をひとつのまとまりとして発音するときの特徴を把握しておくと、自分の発音にも聞き取りにも活かせます。本人の自覚としては単純にスピードが速くて聞き取れないのだと思っていても、実際はサンディしている部分が個別の単語の発音と印象が違っているために聞き取れない、という人も結構います。このサンディの上に、さらに強調などの理由でイントネーションの要素がかかってくるわけですから、単語をつなげたときに全体としてどうなるのかを把握することは重要になってきます。

このあたりは、字幕付きの動画や、テクスト付きの教本などを利用しつつ慣れていくのが良いでしょう。私は高校生のときにYouTubeの動画を何度も見直して慣れました。

こなれた発音を目指すにあたっては、一語一語の発音を練習するだけでなく、単語をつなげてひとつの文として発音する練習も必要です。これにかんしては、字幕や台本が同時に確認できる音声を使って、母語話者の発音を聴きながら、後について発音してみる、という練習がおすすめです。最近はYouTubeでも字幕付きの動画が増えてきましたし、昔よりも格段に練習がしやすくなっています。発音の練習に使える材料の豊富さは、21世紀に生きる私たちだからこそ享受できる特権だと言えるでしょう。

