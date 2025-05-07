²ÈÄÂ30Ëü±ß¤«¤é5.8Ëü±ß¤Î¥Ü¥í¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¡Ä¾ëºé¿Î¤Ï¤Ê¤¼µÞ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ôº£¤â»×¤¤½Ð¤¹ºä¾åÇ¦¤Î¡Ö¥ª¥Þ¥¨¡¢»Å»ö¤Ê¤¤¤³¤ÈÇ§¤á¤í¡×¡Õ¡½¡½2024Ç¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
2024Ç¯¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ÃËÀÃøÌ¾¿ÍÉôÌç¤ÎÂè5°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2024/10/18¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ò»ä¡¢¡Ø»ØÌ¾Äº¤¤¤¿¤é¡Ù¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ó1²¯±ß¥Û¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¾ëºé¿Î¤ò¸«¤ë
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢½çÄ´¤Ê·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¾ëºé¿Î¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤â¤ä¤¬¤Æ±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤Ï¤¸¤á¡Ä¡Ä¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡¢Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¥Û¥¹¥È¤ò°úÂà¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Ø
¡½¡½¥Û¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀäÄº´ü¤Ë°úÂà¡£26ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¾ëºé¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥í¥±¤âÁ´¤Æ¿·Á¯¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Þ¥µ¥¤Â²¤È°æ¸Í¤ò·¡¤ë¥í¥±¤È¤«¡¢5000±ßÅÏ¤µ¤ì¤ÆÊ¡²¬¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥í¥±¤â¤·¤¿¤·¡£¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¥È¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ëºé¿Î¤È¤·¤Æ¥Û¥¹¥È¤ÎÏÃÂê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ï³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Ò¤ÊÃÅ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤«¿§¡¹¤Ê¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÃý¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥È¡¼¥¯¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Û¥¹¥È¤ÎÏÃÂê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡¡¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤ÇÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Ã¤ÆÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥¦¥±¤Ê¤¯¤Æ¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥Û¥¹¥È¤È¤·¤Æ1ÂÐ1¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤Î¤È¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò´Þ¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸ÏÃ¤¹»Å»ö¤Ç¤â°ã¤¦¤È¡©
¾ëºé¡¡Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Û¥¹¥È¤Ã¤Æ¥¸¥ï¥¸¥ï¹¶¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ½÷¤Î»Ò¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤È¤«¡¢¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤ë¤È¤¤Î²ñÏÃ¤Ã¤Æ¡¢±¦¤¤¤Ã¤¿¤êº¸¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ã¤ÆÊÔ½¸ÅÀºî¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ð¥Ä¡¼¥ó¡ª¡×¤Ã¤ÆÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢¤â¤Î¤Î10ÉÃ¡¢15ÉÃ¤Çµ¯¾µÅ¾·ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤â¤½¤â¥ê¥º¥à¤¬°ã¤¦¡£¤¦¤ï¤¡¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡£³¹¤Î¿Íµ¤¼Ô¤¬Åìµþ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç°Ø»Ò¼è¤ê¥²¡¼¥à¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£ÂçÉô²°¤Î³Ú²°¤Ç¤ÏÃý¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÀ¼Ä¥¤ë¤ó¤À¡ª¡¡¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ì¡©¡¡²¶À¼¤Ç¤«¤¤Êý¤À¤±¤É¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡©
¡¡¼¡Âè¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇNO.1¤Ê¤ó¤Æ¾Ð¤ï¤»¤ë¤Ê¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ýÏ¿¤Î¤¿¤Ó¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½´ØÀ¾¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¹Í¤¨¤ëÁ°¤ËÆ°¤¯¡×¤Ç¤À¤ó¤À¤óÈÖÁÈ¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
¾ëºé¡¡½é¤á¤Æ¡Ø¥Ê¥ó¥ÜDE¤Ê¤ó¤Ü¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹õÅÄ¡ÊÍ¡Ë¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥Ü¥Ã¥³¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤¬¥Î¥³¥Î¥³¤È·ÝÇ½³¦Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£¤É¤¦¤»²Ë¤Ä¤Ö¤·¤À¤í¤¦¡£¤ªÁ°¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤é¥é¥¸¥ª¤Ç¤â¤ä¤ì¡ª¡×¤È¤«¡¢ï£¡¹¤¿¤ë´ØÀ¾¤Î½ÅÄÃ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡£²¶¤Ï¡¢¤ªÁ°¤ÏÍè¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡£¥¶¡¦Åìµþ¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢µ¢¤ê¤Î¿·´´Àþ¤ËÅö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¡Ö¿Î¤µ¤ó¤¢¤ì¤Í¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤è¡£½é¤á¤Æ½Ð¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¿Î¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¸À¤¤ÊÖ¤µ¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¡¢°à½Ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¶¯¤¯¤Æ¡£¤À¤±¤É¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¡©¡¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤«¤éÍâ½µ°Ê¹ß¡¢ÈÖÁÈ¤Ç°ìÆü¤Ë2ËÜ»£¤ê¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³Ú²°¤ÇÁ°¤Î¼ýÏ¿¤È¤«¸«¤Ê¤¬¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡£
¡¡Åìµþ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´ØÀ¾¤Ç¤Ï½Ð¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤È¤«¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤âÄ´¤Ù¤Æ¡£±ß¹»Ö¤µ¤ó¤ÈÍí¤à¤È¤¤Ï¡¢±ß¤µ¤ó¤Î²ÁÃÍ¤À¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤ï¤¶¤È¡Ö¤Ê¤ó¤¹¤«¤³¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó·Ý¿Í¡ª¡×¤Ã¤Æ³ú¤ß¤Ä¤¯¤È¤«¡£¤â¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Á¤ã¤¨¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¡ª¡¡¤Ã¤ÆÀí¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¹Í¤¨¤ëÁ°¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é¤À¤ó¤À¤óÈÖÁÈ¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£
¾ëºé¡¡¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤È¤«Á´Éô½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤È¤â¤È·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë2Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÇË°¤¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤â¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎÀè²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¾¡Éé¤À¤Í¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤¬µÞ¤ËÎ®¤ì¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢°ìµ¤¤Ë»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸µ¡¹·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬µÞ¤ËÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡©
¾ëºé¡¡ÂæËÜ¤ËËÍ¤ÎÌ¾Á°¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íè½µ´é¹ç¤ï¤»¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ëÌðÀè¤ËÆÍÁ³ÀÚ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¼ÒÄ¹¤äÌò°÷¤â¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¹³µÄ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤âÄûÀµ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¶É¡¢²¶¤ÈÇ¯Îð¤¬¶á¤¯¤Æ¡¢¥¥ã¥é¤¬Èï¤Ã¤ÆÎÁÍý¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤Æ¡£¤³¤ì¤¬·ÝÇ½³¦¤«¤¡¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¡¢3¥«·îÀè¤Î»Å»ö¤âÁ´ÉôÃÇ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤·¡¢ÃÇ¤Ã¤¿»Å»ö¤ËÂ¾¤Î¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥óÇä¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¢¼¡¤«¤é¤³¤Ã¤Á»È¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤·¡¢ËèÆü»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËµÞ¤ËÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¡£¥É¥é¥Þ¤Î»Å»ö¤¬Èô¤ó¤Ç¤«¤é¼þ¤ê¤Î»õ¼Ö¤â¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ë¥ª¥¤¤È¤«È©´¶¤Ç¤ï¤«¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤¤¤¯¤Ê¡¢¤¢¤Ö¤Í¡ª¡¡¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö²Ô¤®¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡×¤ÈÀ¸¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ
¡½¡½È½ÃÇ¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¤È¡£
¾ëºé¡¡²Ô¤®¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ª¶â¤¬½Ð¤Ê¤¤À¸¤Êý¤òÁª¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤¬Î®¤ì¤Æ2¡¢3¥«·î¸å¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄÂ30Ëü¤Î²È¤«¤é5Ëü8000±ß¤Î²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¥ë¡¼¥à¤ÇÆüÅö¤¿¤ê¤¬°¤¯¤Æ¡¢ÃæÄí¤«¤é¼¾µ¤¤¬¥Ð¥ó¥Ð¥óÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê±¢µ¤¤ÊÉô²°¡£5·î¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î¸å¤í¤Ë¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¡£¼£°Â¤â°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÙ¤Î²»¤â¥Ð¥ó¥Ð¥óÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤·¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¤²»¤Ç¤â½Ð¤½¤¦¤â¤Î¤Ê¤éÊÉ¤ò¡Ö¥Ð¥ó¡ª¡×¤Ã¤ÆÃ¡¤«¤ì¤ë¤·¡£ÃÍ¤ÎÄ¥¤Ã¤¿²È¶ñ¤È¤«¹âµéÉÊ¤âÁ´Éô¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÃÖ¤¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÊÑ¤Ê¿Í¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾ëºé¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÕ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£²ø¤·¤¤±Ä¶È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢´é¤À¤±¤À¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡¡¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤ÇÅÏ¤¹¤«¤é¡×¤È¤«¡£ËÍ¤â¿å¾¦Çä¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥â¥Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼õ¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£°Ç±Ä¶È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Æþ¤ì¤Æ»Å»ö¤È¤·¤Æ¤ï¤ê¤¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡Ø¤¢¤Î¿Í¤Ïº£¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ½Ð¤¿¤È¤«¡£
¾ëºé¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï½ù¡¹¤Ë¿´¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Î¿Í¤Ïº£¡Ù¤È¤«Í¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¤¼¡ª¡¡²¶¤Ï²¶¤Ç³Ú¤·¤¤À¸³èÁ÷¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢²ÈÄÂ¤äÀ¸³è¿å½àÍî¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¼þ¤ê¤Ë³Ú¤·¤¤Í§Ã£¤â¤¤¤ë¤·¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ë¤·¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£²¿²¯¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤¬¥É¥«¥ó¡ª¡¡¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ´î¤Ö¤È¤«¡¢¿Í¤Î¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤Æ¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤«¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²¶¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¼«»¦¤ò¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¶¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬°ì¿Í¤Ç¤â¤¤¤ì¤Ð¤¢¤ê¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÅö»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤âÆ²¡¹¤È½Ð¤Æ¤ë¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤â±Ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£º£¹¹¡¢ËÍ¡¢¶âÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¯¤½¥À¥µ¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¼ÂºÝÌµ¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£
¡Ö»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë
¡½¡½ºä¾åÇ¦¤µ¤ó¤Ë¤âÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾ëºé¡¡¡Ö¤ªÁ°¡¢»Å»ö¤Ê¤¤¤³¤ÈÇ§¤á¤í¡×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÁ°¡¢ÄÌÈÎ¤Ç¤½¤ì¤À¤±¥â¥ÎÇä¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡£¤½¤³¤Ç1°Ì¤È¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡ª¡×¡£ÀÎ¡¢ÃÏ¹ö¤ò¸«¤¿ÍµÈ¡Ê¹°¹Ô¡Ë¤µ¤ó¤¬¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤ò¿¿·õ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤¬¡¢¤Ê¤Ë°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¡£Á´¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£²¾¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤´ë²è¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ó¤È¤«ÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¥Û¥¹¥È¤Î¤È¤¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ä¤Þ¤é¤Í¤¨Î¢¤Ã¤Ô¤¤¬¤¦¤¸¤ã¤¦¤¸¤ãµï¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡ËÍ¡¢´ØÀ¾¤ÎÈÖÁÈ¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æó¡¢»°¥Ñ¥Á¥ó¥³ÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³ÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¥¢¥¿¥ê¤¬¤³¤Ê¤¤¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥È¡¼¥¯¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤±¤É¼ýÏ¿¤Î3»þ´Ö¡¢4»þ´Ö¤Ç¤â¹¢¤¬ÓÎ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Ãý¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«»È¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤¯¤é¤¤Ãý¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¤¢¤ë¤È¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¿Î¤¯¤ó¡¢¤¨¤é¤¤¡£²¶¤Þ¤¿¸Æ¤ó¤Ç¤ä¤ë¡£Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¿¥ê¤¬¤¯¤ë¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤±¤É¡¢¿Î¤¯¤ó¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¥¹¥È¤È°ì½ï¤À¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¼«»¦¹Í¤¨¤Æ°Å¤¤´é¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Íè¤Æ¤â¡¢º£Æü¤Ï¾Ð´é¤Çµ¢¤¹¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤µ¡£¤¢¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡£
¡Ê¾¾±Ê Îç¡Ë