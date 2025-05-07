¥É¥¤¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¼óÁê¤Ë¥á¥ë¥ÄÅÞ¼ó¤¬½¢Ç¤ °ÛÎã¤Î¡ÖºÆÅêÉ¼¡×¤Ç¤ÎÁª½Ð
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¼óÁê¤Ë¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÌ±¼çÆ±ÌÁ¡ÊCDU¡Ë¤Î¥á¥ë¥ÄÅÞ¼ó¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤º¡¢°ÛÎã¤Î¡ÖºÆÅêÉ¼¡×¤Ç¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥É¥¤¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¼óÁê¤Ë¥á¥ë¥ÄÅÞ¼ó
¡¡¥É¥¤¥Ä¤ÎµÄ²ñ¤Ï6Æü¡¢¿·¤¿¤Ê¼óÁê¤ËÃæÆ»±¦ÇÉ¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µÌ±¼çÆ±ÌÁ¡ÊCDU¡Ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥É¥ê¥Ò¡¦¥á¥ë¥ÄÅÞ¼ó¡Ê69¡Ë¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê²áÈ¾¿ô¤Ë6É¼ÆÏ¤«¤º¡¢Àï¸å¤Î¥É¥¤¥Ä»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢ºÆÅêÉ¼¤Ç¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ç¥ë¥ÄÁ°¼óÁê¤¬Î¨¤¤¤ë¼Ò²ñÌ±¼çÅÞ¡ÊSPD¡Ë¤«¤éÂ¤È¿¼Ô¤¬½Ð¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¿·À¯¸¢È¯Â¤òÁ°¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥ë¥Ä»á¤Ï¡¢°ÜÌ±À¯ºö¤Î¸·³Ê²½¤ä¼ÍÄø500km¤Î½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶¡Í¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë