¾¡ÍøÄ¾¸å¡Ä¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¡È¿¶¤ëÉñ¤¤¡É¤Ë¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡¡Æ±Î½¥ë¡¼¥¡¼¤â¾Ð´é¡ÖºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×
»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥¥à¤ÈÊú¤¹ç¤¤¾¡Íø¤ò´î¤Ö
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 7¡¼4 ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬¸«¤»¤¿¡È¿¶¤ëÉñ¤¤¡É¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶Æ°¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë¾¡Íø¡£27¸ÄÌÜ¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Í··â¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤Ë¶á¤Å¤Ç®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¡Öµã¤±¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¥à¤¬¹¥¤¤À¤Í¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¥à¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤¬½é¥¹¥¿¥á¥ó¡£¡Ö9ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÈÆóÍ·´Ö¤òÁÈ¤ó¤À¡£5²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Çº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤ÁMLB½é¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤ÈÄ¾¸å¤ËÆóÅð¤ò·è¤á¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î9¹æHR¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡£
¡¡9²ó¡¢¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥¨¡¼¥ÄÅê¼ê¤¬ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤ò±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¥¥à¤Ï¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤È¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¡ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¡É¤Ç¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÎÊúÍÊ¤ò¸«¤¿ÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¤Ç¼¡¡¹¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¥à¡¼¥¡¼¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡£ÅÒ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡ÖÈà¤é2¿Í¤òÊÌ¡¹¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤È¡ÄËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥à¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·Ð¤Æ3Ç¯1250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó18²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡£ÂÇ·âÌÌ¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤Æ³«Ëë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó³°Ìî¼ê¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤ËÈ¼¤¤¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Î9²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë