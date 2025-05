PCの起動時にOfficeアプリを読み込んで起動時間を短縮する「スタートアップブースト」を導入することをMicrosoftが発表しました。この変更は、まず2025年5月中旬にWordに適用され、順次他のOfficeアプリにも適用される予定です。Microsoft is giving its Office apps a speed boost | The Vergehttps://www.theverge.com/news/637469/microsoft-office-speed-boost-faster-launch

Office is too slow, so Microsoft is making it load at Windows startup | PCWorldhttps://www.pcworld.com/article/2651749/office-is-too-slow-so-microsoft-is-making-it-load-at-windows-startup.htmlMicrosoftは、2025年3月26日にリリースしたIT管理者向けのメッセージで、「Microsoftは、Officeアプリケーションのパフォーマンスを向上させる新しい『スタートアップブーストタスク』を導入します。このタスクは2025年5月中旬に展開されます」と告知しました。この「スタートアップブーストタスク」は、8GB以上のRAMを搭載し、ディスクに5GB以上の空き容量があるデバイスで利用可能で、PCの速度低下を防ぐため、システムがアイドル状態に安定するまで10分間待機してから実行されるとのこと。また、省電力モードが有効な場合や、Wordが最近起動されていない場合は、スタートアップブーストも無効になります。さらに、Wordオプションからスタートアップブーストを無効化することもできます。この変更について取り上げたIT系ニュースサイトのPCWorldは「MicrosoftはOfficeの読み込みが遅いことを承知しており、解決策はどうやらWindowsの読み込み速度を遅くすることのようです」と評しました。また、PCWorldの記事を取り上げたHacker Newsのスレッドでは、Microsoftが以前も似たような試みを行っていたことが指摘されています。その投稿によると、MicrosoftはOffice 97に「Officeスタートアップアシスタント」または「Officeスタートアップアプリケーション」と呼ばれる機能を導入しており、これにより「osa.exe」というコンポーネントがシステムトレイに常駐して、PCの起動時にOfficeを読み込むようになっていたとのこと。また、LibreOfficeの前身であるOpenOfficeも、同様の機能をコピーした「QuickStarter」を実装していたそうです。Wordが素早く起動する新機能が使えるWindowsやOfficeは以下から購入できます。Amazon.co.jp: Windows 11 Home 日本語版 : PCソフトAmazon.co.jp: Microsoft Office Home 2024(最新 永続版)|カード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 : PCソフト