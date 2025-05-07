¡Ú»³¸ýÅ·µ¤ Ä«´©5/7¡ÛÆüÃæ¤Ï¹¤¯²÷À²¤â ¸á¸å¤«¤é²«º½ÈôÍè ÀöÂõÊª¤Î³°´³¤·¤Ï ¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸áÁ°Ãæ¤Ë
¡ü°ìÆü²º¤ä¤«¤Ê¶õÌÏÍÍ¡£ÆüÃæ¤Ï±À¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤²÷À²¤Ë
¡üÆâÎ¦¤äÀ¥¸ÍÆâÂ¦¤Û¤É¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤ÍÛµ¤¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¯¡¢ÆüÃæ¤â¾åÃåÉ¬¿Ü
¡ü¸á¸å¤«¤é²«º½¤¬ÈôÍè¡£ÀöÂõÊª¤ÏÁá¤á¤Ë´³¤·¤Æ¡¢Ãë²á¤®¤Ë¤Ï¼è¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
ºòÌë¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢»þÀÞ³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ±«±À¤ÏÅì¤Ø¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤¡¢¸©Æâ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õÌÏÍÍ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦6Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î±«¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦7Æü(¿å)¤ÎÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÅì¤Ø¤È±ó¤¶¤«¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
À¾ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¹âµ¤°µ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦7Æü(¿å)¤ÏÆü¤¶¤·¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÍÛµ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¤Î¶¯¤¤Æü¤¶¤·¤Ç¡¢»³¸ý»ÔÆâ¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬23ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¡£
¤¤Î¤¦6Æü(²Ð)¤è¤ê3ÅÙ¤Û¤É¹â¤¯¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤ÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¤¤ç¤¦7Æü(¿å)¤Ï¸á¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ë²«º½¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«Á¯È¾ÅçÉÕ¶á¤«¤é¿·¤¿¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿²«º½¤¬ÀÜ¶á¤·¡¢¤¤ç¤¦7Æü(¿å)¤ÎÃë²á¤®¤«¤é¡¢¤¢¤¹8Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¸©Æâ¤ËÈôÍè¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Ï¢µÙÌÀ¤±¤ÇÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤¿¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²«º½¼«ÂÎ¤ÏÈæ³ÓÅªÇö¤¯¶õ¤¬²â¤àÄøÅÙ¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀöÂõÊª¤ÏÁá¤á¤Ë´³¤·¤Æ¡¢Ãë²á¤®¤Ë¤Ï¼è¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸©Æâ¤ÏÄ«¤«¤é¤è¤¯À²¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ï±À¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤²÷À²¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÆâÎ¦¤äÀ¥¸ÍÆâÂ¦¤Û¤É¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤ÍÛµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤Ç¶õµ¤¤ÏÎä¤¿¤¯¡¢20ÅÙ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤â¾åÃå¤òÃå¤ÆÂÎ²¹Ä´Àá¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤¹8Æü(ÌÚ)¤â¤·¤Ã¤«¤êÀ²¤ì¤ëÊ¬¡¢Ä«¤Ïµ¤²¹¤¬°ì·å¡£ÆüÃæ¤Ï´À¤Ð¤à½ë¤µ¤Ç¡¢´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¢¤µ¤Ã¤Æ9Æü(¶â)¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤ÎÄÌ²á¤Ë¤è¤ê¡¢Ä«¤«¤éÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¡¢¸á¸å¤ÏËÜ¹ß¤ê¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
½µËö¤âÆü¤¶¤·¹µ¤¨¤á¤Î¶õÌÏÍÍ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íè½µ¤«¤é¤ÏºÆ¤ÓÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¡¢µ¤²¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤¬25ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢²ÆÆü¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
»ç³°Àþ¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦7Æü(¿å)¤ÏÆü¤¶¤·¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¯¤¿¤á¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¶¯¤Þ¤ë»ç³°Àþ¤Ë½½Ê¬µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊKRY»³¸ýÊüÁ÷ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î ½©»³¹¬µ±¡Ë