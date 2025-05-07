¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¡È40Ç¯´Ö°¦¤µ¤ì¤ëÈëÌ©¡É¡¡»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¹¹¡Ö¸ÇÄêÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼è¤êÊ§¤¦¡×
¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ÎÈ¯Çä40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ¸Í÷²ñ¡Ø¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Å¸40th¡Ù¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê5·î18Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£40Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1985Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢Æ°Êª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡£È¯Çä°ÊÍè¡¢Æ°Êª¤Î¿Í·Á¤ä²È¡¢²È¶ñ¡¢Å¹¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦80°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ÎÈëÌ©
È¯ÇäÅö½é¤Ï¥¦¥µ¥®¤ä¥¯¥Þ¡¢¥Í¥º¥ß¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¿Í·Á9¼ïÎà¤È¡¢¥Ï¥¦¥¹¤¬1¼ïÎà¡¢²È¶ñ11¼ïÎà¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡Ø¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡£³«È¯¤·¤¿´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤Ê¤«È¯Çä¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤òÃæ¿´¤Ë°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼Æ°Êª¤Î¿Í·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ªµÒÍÍ¤Ë¿È¶á¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¡È¿¹¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¡É¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥¯¥Þ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Í¥º¥ß¤Ï¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆ°Êª¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¿Í·Á¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¹©É×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ª¿Í·Á¤¬¡È¤ª»ÒÍÍ¤Î¼ê¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹õÌÜ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î´¶¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡È³Ú¤·¤½¤¦¡É¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¡ÈÈá¤·¤½¤¦¡É¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ø¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Î¤ª´é¤ÎÆÃÄ§¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÄãÌÂ´ü¤òµß¤Ã¤¿¡ØÀÖ¤¤²°º¬¤ÎÂç¤¤Ê¤ª²È¡Ù
¼ÒÆâ¤ÎÉÔ°Â¤ò¤è¤½¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡£¤·¤«¤·¡¢1990Ç¯Âå½é´ü¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Â¾¼Ò¤Î¿·¤·¤¤´á¶ñ¤ä¥²¡¼¥à¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¿Íµ¤¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸·¤·¤¤»þÂå¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×100Ëü¸Ä¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡ØÀÖ¤¤²°º¬¤ÎÂç¤¤Ê¤ª²È¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ê²È¤ò»È¤Ã¤¿¿Í·ÁÍ·¤Ó¤Ï¡Ë1Êý¸þ¤«¤é¤·¤«Í·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÀÖ¤¤²°º¬¤ÎÂç¤¤Ê¤ª²È¡Ù¤Ï3Êý¸þ¤«¤éÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¸þ¤«¤éÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í·Á¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÎÀßÄê¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¹¬¤»¡×»þÂå¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹
¤½¤·¤ÆÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¼é¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢»þÂåÇØ·Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Í·Á¤Î°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÎ¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥¨¥×¥í¥ó¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡Ê¤Î¿Í·Á¡Ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬²È»ö¤ò¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÄêÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¼è¤êÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢¡È·Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¹¬¤»¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²È¶ñ¤â¿Ê²½¡¡¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤¬ÅÐ¾ì
¡½¡½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¿Í·Á¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡È¤ª»ÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢²È¶ñ¡Ê¤ä²ÈÅÅ¡Ë¤â¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤ÏÀöÂõµ¡¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÊÀöÂõÈÄ¤ä¡ËÊª´³¤·¤¶¤ª¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢ÆóÁØ¼°¤ÎÀöÂõµ¡¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤È¡¢°ìÈÌ¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤ò¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡Ê¿Æ¤¬¡ËÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¾¦ÉÊ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤ò¡È»ý¤Á±¿¤Ö¡É³Ú¤·¤ßÊý¤â
º£¤Ç¤Ï¡Ø¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Î¿Í·Á¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹Í·¤Ó¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¡¢¿Íµ¤¤ÊÍ·¤ÓÊý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤Î¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤ò»ý¤Á±¿¤ó¤À¤ê¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÍÎÉþ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍ·¤ÓÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¡Ø¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¡ÊSNS¤Î¡Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¿ô¤â¡¢¤«¤Ê¤êÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ª»ÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤ÎÊý¤ÎÌÜ¤Ë¤â¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½40Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡Ø¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ù¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤È°ì½ï¤ËÆü¾ï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£