¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼¡Ù¡ØÌë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¡ØÅ·À¼¿µ¸ã¡Ù¡½¡½Ê¿À®¤òÊ¨¤«¤»¤¿ÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¤¿¤Á¤¬¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ÆÉü³è¡ª
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÊ¿À®¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!¡Ù¡ØTHE Ìë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¡ØÆÃ¾å¡ªÅ·À¼¿µ¸ã¡Ù¡ØÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¡Ø°Û¿Í¤¿¤Á¤È¤Î²Æ¡Ù¡ØÂ®Êó¡ª²Î¤ÎÂç¼¥Æ¥ó¡Ù¤¬¡¢5·î24¡Á27Æü¤Î4Æü´Ö¡¢¡ØÂç¿Ê²½¡ª¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÈÖÁÈº×¤ê¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!2025¡Ù¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¤È±Ê°æÈþÆà»Ò¤¬MC¤òÃ´Åö
¡¡5·î24Æü19»þÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!2025¡Ù¤Ï¡¢1990Ç¯¤«¤é9Ç¯´ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºÇ¹âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨31.6¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¥¯¥¤¥º»Ë¤Ë»Ä¤ëÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¤¬¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÉü³è¡£º£²óMC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¤È±Ê°æÈþÆà»Ò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ²òÅú¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢´Ö´²Ê¿¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É²òÅú¼Ô¤â»²Àï¡£ÎáÏÂ¤ÎÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥·¥ã¥¦¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾Êª¥¯¥¤¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Ê²½¤·¤¿¿·¥¯¥¤¥º¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡5·î24Æü22»þÊüÁ÷¤Î¡ØTHE Ìë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¤Ï¡¢1995¡Á2002Ç¯¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÁÀâ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡£²áµî¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼´ë²è¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ¤Ï23Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´Éü³è¡£ÊüÁ÷»þ´Ö¤â¤¢¤Îº¢¤ÈÆ±¤¸ÅÚÍË22»þ¤È¤Ê¤ë¡£MC¤Ë¤Ï»°ÂðÍµ»Ê¡¢Ãæ»³½¨À¬¡¢ÀÖºäÂÙÉ§¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡5·î25Æü10»þ25Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡ØÆÃ¾å¡ªÅ·À¼¿µ¸ã¡Ù¤Ï¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤È¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤¬¡Ö¥É¥¥É¥¤¹¤ë»×¤¤½Ðºî¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢1997¡Á2008Ç¯¡¢ÆüÍËÍ¼Êý¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤¬¡¢17Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÉü³è¡£º£¡¢Ë»¤·¤¯¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤ÊÎáÏÂ¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¤ò¡Ö»×¤¤½Ðºî¤ê¡×¤Ç¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¯3¿Í¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë¡£
¡¡5·î26Æü19»þÊüÁ÷¤Î¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñinËüÇî¡Ù¤Ï¡¢1·î¤ËµÇ°¤¹¤Ù¤100²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¤¬¡¢ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é46Ç¯¤Ç½é¤Î¡È¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ¡É¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÁ¤ï¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Î¤Ù4171ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£
¡¡5·î26Æü23»þ59Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡Ø°Û¿Í¤¿¤Á¤È¤Î²Æ¡Ù¤Ï¡¢¿¼ÌëÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¡ª¡Ù¤ÎÅÁÀâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´°Á´Éü³è¡£¥²¥¹¥È¤¬CG¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡È°Û¿Í¡É¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤³¤Î¡È°Û¿Í¡É¤È¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¥â¥Î¤ò¿½¤·¤¿¤¤¡È²áµî¤Î¼«Ê¬¡É¤ä¡¢²á¤®µî¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¶¦¤Ë¸½¤ì¤ë¡ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤¢¤Î¿Í¡É¡£¤¤¤ÞºÆ¤Ó¡¢2025Ç¯¤Îµ»½Ñ¤ÇÂç¿Ê²½¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¡È°Û¿Í¡É¤¬¸½¤ì¤ë¡Ä¡£MC¤ÏÂ¼¾å¿®¸Þ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡¢Æ£ËÜÈþµ®¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô¡£
¡¡5·î27Æü19»þÊüÁ÷¤Î¡ØÆÃÊó¡ª²Î¤ÎÂç¼¥Æ¥ó2025¡Ù¤Ï¡¢1996Ç¯¤«¤é9Ç¯´ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºÇ¹âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨26.8¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤¬¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ3»þÂå¤Î6·î¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡£Æ£°æµ®É§¤È¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¿·MC¤È¤Ê¤êÁõ¤¤¿·¤¿¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!2025¡Ù¤Ï5·î24Æü19»þ¡¢¡ØTHE Ìë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¤Ï5·î24Æü22»þ¡¢¡ØÆÃ¾å¡ªÅ·À¼¿µ¸ã¡Ù¤Ï5·î25Æü10»þ25Ê¬¡¢¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñinËüÇî¡Ù¤Ï5·î26Æü19»þ¡¢¡Ø°Û¿Í¤¿¤Á¤È¤Î²Æ¡Ù¤Ï5·î26Æü23»þ59Ê¬¡¢¡ØÆÃÊó¡ª²Î¤ÎÂç¼¥Æ¥ó2025¡Ù¤Ï5·î27Æü19»þ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!2025¡Ù¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¤È±Ê°æÈþÆà»Ò¤¬MC¤òÃ´Åö
¡¡5·î24Æü19»þÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!2025¡Ù¤Ï¡¢1990Ç¯¤«¤é9Ç¯´ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºÇ¹âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨31.6¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¥¯¥¤¥º»Ë¤Ë»Ä¤ëÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¤¬¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÉü³è¡£º£²óMC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¤È±Ê°æÈþÆà»Ò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ²òÅú¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢´Ö´²Ê¿¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É²òÅú¼Ô¤â»²Àï¡£ÎáÏÂ¤ÎÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥·¥ã¥¦¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾Êª¥¯¥¤¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Ê²½¤·¤¿¿·¥¯¥¤¥º¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡5·î25Æü10»þ25Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡ØÆÃ¾å¡ªÅ·À¼¿µ¸ã¡Ù¤Ï¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤È¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤¬¡Ö¥É¥¥É¥¤¹¤ë»×¤¤½Ðºî¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢1997¡Á2008Ç¯¡¢ÆüÍËÍ¼Êý¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤¬¡¢17Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÉü³è¡£º£¡¢Ë»¤·¤¯¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤ÊÎáÏÂ¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¤ò¡Ö»×¤¤½Ðºî¤ê¡×¤Ç¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¯3¿Í¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë¡£
¡¡5·î26Æü19»þÊüÁ÷¤Î¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñinËüÇî¡Ù¤Ï¡¢1·î¤ËµÇ°¤¹¤Ù¤100²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¤¬¡¢ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é46Ç¯¤Ç½é¤Î¡È¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ¡É¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÁ¤ï¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Î¤Ù4171ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£
¡¡5·î26Æü23»þ59Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡Ø°Û¿Í¤¿¤Á¤È¤Î²Æ¡Ù¤Ï¡¢¿¼ÌëÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¡ª¡Ù¤ÎÅÁÀâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´°Á´Éü³è¡£¥²¥¹¥È¤¬CG¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡È°Û¿Í¡É¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤³¤Î¡È°Û¿Í¡É¤È¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¥â¥Î¤ò¿½¤·¤¿¤¤¡È²áµî¤Î¼«Ê¬¡É¤ä¡¢²á¤®µî¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¶¦¤Ë¸½¤ì¤ë¡ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤¢¤Î¿Í¡É¡£¤¤¤ÞºÆ¤Ó¡¢2025Ç¯¤Îµ»½Ñ¤ÇÂç¿Ê²½¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¡È°Û¿Í¡É¤¬¸½¤ì¤ë¡Ä¡£MC¤ÏÂ¼¾å¿®¸Þ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡¢Æ£ËÜÈþµ®¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô¡£
¡¡5·î27Æü19»þÊüÁ÷¤Î¡ØÆÃÊó¡ª²Î¤ÎÂç¼¥Æ¥ó2025¡Ù¤Ï¡¢1996Ç¯¤«¤é9Ç¯´ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºÇ¹âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨26.8¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤¬¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ3»þÂå¤Î6·î¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡£Æ£°æµ®É§¤È¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¿·MC¤È¤Ê¤êÁõ¤¤¿·¤¿¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!2025¡Ù¤Ï5·î24Æü19»þ¡¢¡ØTHE Ìë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¤Ï5·î24Æü22»þ¡¢¡ØÆÃ¾å¡ªÅ·À¼¿µ¸ã¡Ù¤Ï5·î25Æü10»þ25Ê¬¡¢¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñinËüÇî¡Ù¤Ï5·î26Æü19»þ¡¢¡Ø°Û¿Í¤¿¤Á¤È¤Î²Æ¡Ù¤Ï5·î26Æü23»þ59Ê¬¡¢¡ØÆÃÊó¡ª²Î¤ÎÂç¼¥Æ¥ó2025¡Ù¤Ï5·î27Æü19»þ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£