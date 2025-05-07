¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¡³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ê¡ÄÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÂçÊª·Ý¿Í¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤º¤Ã¤È¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê40¡Ë¤¬6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È³Ø¤Ö¡£¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³ô²Á¤¬°ìÈÖ²¼¤¬¤Ã¤¿Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤¿ÂçÊª·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö·ãÆ°¤Îº£¤³¤½»ñ»º¤ÈÀ¸³è¤ò¼é¤ëÅê»ñ¤Î¿·ÃÎ¼±¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢³ô¤äÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢º£¤Í¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Ç¡Ä¤â¤¦¡×¤È³ô²Á¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥³¥ó¥ÈÀÖ¿®¹æ¤ÎÅÏÊÕ¥ê¡¼¥À¡¼¡ÊÅÏÊÕÀµ¹Ô¡Ë¤È¤ª»Å»ö¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê³ô²Á¤¬¡Ë°ìÈÖ²¼¤¬¤Ã¤¿·îÍËÆü¤ÎÆü¤Ç¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤º¤Ã¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤º¤Ã¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È³ô²Á¤¬²¼¤¬¤êÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£