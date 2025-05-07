Æ£ËÜÈþµ®¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë³°¿©Àè¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡ª¡Ö¤½¤³¤«¤éÉÝ¤¯¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Ë¤â¡ÈÉ¹¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Ê¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¿È¤Î²ó¤ê¤ËÀø¤à´í¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÃÏ¸µ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÉ¹¤ò°û¤ß¤³¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÂ©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÇ®¤¤¤ªÃã¤ò°û¤ó¤ÇÍÏ¤«¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö¤½¤³¤«¤éÉÝ¤¯¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Ë¤â¡ÈÉ¹¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Ê¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï2009Ç¯7·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¾±»ÊÃÒ½Õ¤È·ëº§¡£12Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¡¢15Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¡¢20Ç¯1·î¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£