ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡áÂ³Íî¡¢¥À¥¦389¥É¥ë°Â¡¡´ØÀÇ½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ç
¡Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¡£¶Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÂ³Íî¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥Ù¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬´ØÀÇ¤ò½ä¤êÈ¯¸À¤·¤¿¤¬¡¢¹ç°Õ»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£¶Æü¡¢À¯¸¢¤¬º£¸å£²½µ´Ö¤ÇËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤È¤Î¥Ç¥£¡¼¥ë¤Î²ÄÇ½À¤òÀººº¤·¡¢¤É¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤È½é¤á¤Æ²ñÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢´ØÀÇ¤ò½ä¤ë·èÄê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ù¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤Ð½µÆâ¤Ë¼çÍ×ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Î°ìÉô¤ÈËÇ°×¶¨Äê¤ò½ä¤ë¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¤¥ó¥¬¥ë¥¹¡õ¥¹¥Ê¥¤¥À¡¼¤Î¥·¥Ë¥¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥°¥ê¥¹¥¡¼»á¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¸øÊ¿¤Ê¶¥Áè¾ò·ï¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë´î¤Ö¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÉÔ³Î¼ÂÍ×ÁÇ¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¼ê¤´¤ï¤¤¸ò¾ÄÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤ä¥«¥Ê¥À¤È¤Î¸ò¾Ä¤âÍÆ°×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬£¶ÆüÈ¯É½¤·¤¿£³·î¤ÎËÇ°×ÀÖ»ú¤Ï¡¢Á°·îÈæ£±£´¡¥£°¡óÁý¤Î£±£´£°£µ²¯¥É¥ë¤È¡¢²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ØÀÇÆ³Æþ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿´ë¶È¤Î¶î¤±¹þ¤ßÍ¢Æþ¤¬ÇØ·Ê¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£µÆü¡¢°åÌôÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤òº£¸å£²½µ´ÖÆâ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï£²¡¥£¸¡ó°Â¤È¡¢£Ó¡õ£Ð¤Î¼çÍ×£±£±¶È¼ï¤ÇºÇÂç¤Î²¼ÍîÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¡¼¥é¥¤¡¦¥ê¥ê¡¼¤¬£µ¡¥£¶¡ó¡¢¥â¥Ç¥ë¥Ê¤¬£±£²¡¥£³¡ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²¼Íî¤·¤¿¡£
ÅÅÎÏÂç¼ê¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Ï»ÍÈ¾´ü·è»»¤ò¼õ¤±¤Æ£±£°¡¥£³¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï£±£²¡óµÞÍî¡£»ÍÈ¾´üÇä¾å¹â¤¬¾®Éý¤ÊÍ½ÁÛÄ¶¤¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Íø±×¤âÍ½ÁÛÊÂ¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¼ºË¾¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç¤ÏÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤ò£±¡¥£³£µÂÐ£±¤ÎÈæÎ¨¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ç¤â£±¡¥£¸£²ÂÐ£±¤ÇÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¼è°ú½ê¤Î¹ç»»½ÐÍè¹â¤Ï£±£´£²²¯£´£°£°£°Ëü³ô¡£Ä¾¶á£²£°±Ä¶ÈÆü¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï£±£·£¹²¯£µ£°£°£°Ëü³ô¡£
½ªÃÍ Á°ÆüÈæ ¡ó »ÏÃÍ ¹âÃÍ °ÂÃÍ ¥³¡¼¥É
¥À¥¦¹©¶È³ô£³£°¼ï 40829. -389. -0.9 41000. 41164 40759.
00 83 5 19 .33 41
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 41218.
83
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç 17689. -154. -0.8 17623. 17830 17592.
66 58 7 21 .35 88
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 17844.
24
£Ó¡õ£ÐÁí¹ç£µ£°£°¼ï 5606.9 -43.4 -0.7 5605.8 5649. 5586.0
1 7 7 7 58 4
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 5650.3
8
¥À¥¦Í¢Á÷³ô£²£°¼ï 13683. -320. -2.2
07 48 9
¥À¥¦¸ø¶¦³ô£±£µ¼ï 1046.2 +9.04 +0.8
1 7
¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ 4311.2 -44.9 -1.0
ÂÎ 0 8 3
£Ö£É£Ø»Ø¿ô 24.76 +1.12 +4.7
4
£Ó¡õ£Ð°ìÈÌ¾ÃÈñºâ 1570.0 -13.4 -0.8
4 6 5
£Ó¡õ£ÐÁÇºà 528.96 -3.50 -0.6
6
£Ó¡õ£Ð¹©¶È 1129.3 -9.72 -0.8
2 5
£Ó¡õ£Ð¼çÍ×¾ÃÈñºâ 899.27 -1.52 -0.1
7
£Ó¡õ£Ð¶âÍ» 817.39 -4.28 -0.5
2
£Ó¡õ£ÐÉÔÆ°»º 260.81 -1.81 -0.6
9
£Ó¡õ£Ð¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ 616.18 +0.60 +0.1
0
£Ó¡õ£Ð¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ 1563.9 -44.3 -2.7
8 1 6
£Ó¡õ£ÐÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹ 332.36 -1.66 -0.5
0
£Ó¡õ£Ð¾ðÊóµ»½Ñ 4160.6 -26.2 -0.6
6 4 3
£Ó¡õ£Ð¸ø±×»ö¶È 408.83 +4.95 +1.2
3
£Î£Ù£Ó£Å½ÐÍè¹â 11.35²¯
³ô
¥·¥«¥´Æü·ÐÀèÊª6·î¸Â ¥É¥ë·ú¤Æ 36820 + 10 ÂçºåÈæ
¥·¥«¥´Æü·ÐÀèÊª6·î¸Â ±ß·ú¤Æ 36750 - 60 ÂçºåÈæ