¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¥â¥¤¥Í¥í¤¬7²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¤ÇÄÌ»»5»î¹ç4¾¡ÌµÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦46
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯10¡½0À¾Éð¡Ê2025Ç¯5·î6Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤Ï7²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢Ìµ»Íµå¡£84µå¤ÇÀ¾ÉðÂÇÀï¤òÎÁÍý¤·¡¢4·î8Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍèÌó1¥«·î¤Ö¤ê¤Î3¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁá¤¤²ó¤«¤éÌî¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÎÉ¤¤¹¶·â¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×
¡¡½øÈ×¤«¤é±ç¸î¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯Åê¤²¹þ¤ó¤À¡£Í£°ì¡¢µö¤·¤¿4²ó¤ÎÂìÂô¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤âµÍ¤Þ¤é¤»¤¿ÂÇµå¤Ç¡¢Â³¤¯ÅÏÉôÀ»¤ò»°ÎÝ¤Ø¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£7²óÁ´¤Æ3¿Í¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë´ÓÏ½¤ÎÅêµå¤Ë¡Ö±ç¸î¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Íµå¤â¤Ê¤¯¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÏºòÇ¯4·î13Æü¤ËÀèÈ¯½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¾ì½ê¡£¤³¤ÎÆü¤â¹ç¤ï¤»¡¢ÄÌ»»5»î¹ç4¾¡ÌµÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï°µ´¬¤Î0¡¦46¤À¡£¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤¤¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤Û¤Ü¡¢Áö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤À¤Ã¤¿À¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¯¾ìÌÌ¤â³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÄÎÝ0¤Î¤Þ¤Þ´°Åê¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï7²ó½ªÎ»»þ¤Ëº¸ÏÓ¤È¡È¤´¶ìÏ«¤µ¤ó¡É¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£¡ÖÍè½µ¡¢À¾ÉðÀï¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Í¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤¿°µ´¬¤ÎÆâÍÆ¡£5·î¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤ÏÇòÀ±¤ÎÎÌ»ºÂÖÀª¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤À¡£