¼«Ì±¡¦À¾ÅÄ¾»»Ê»á¡¡¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅãàÎò»Ë½¤ÀµáÈ¯¸À¤ÇÊªµÄ¡ÄÅÞÆâ¤Ç¤âÉÔ°Â»ë¡Ö²¿¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ¾»»Ê»²±¡µÄ°÷¤¬²Æì¸©¤Ç¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎò»Ë¤Î½ñ¤´¹¤¨¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢²Æì¸©¤ÎÀ¯¼£²È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÀÆ¤ËÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È²ñ¹ç¤Ï£³Æü¤ËÆáÇÆ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¾ÅÄ»á¤Ï²áµî¤Ë¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¤òË¬Ìä¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Å¸¼¨¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡ÖÆüËÜ·³¤¬²Æì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ò¤á¤æ¤ê³ØÅÌ¤¬»à¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ²Æì¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Î¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£¡ÖÎò»Ë¤ò½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£»åËþ»Ô¤Î¶â¾ë¹¬À¹»ÔµÄ¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö²ÆìÀïÂÎ¸³¼Ô¤ä°äÂ²¡¢¤½¤·¤Æ²Æì¸©Ì±¤Î¿´¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¡¢¸©Ì±¤ÎÂº¸·¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ëÈ¯¸À¤Ç¤¢¤êÃÇ¤¸¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£²Æì¸©µÄ²ñ¤Ç¤Ï¹³µÄ·èµÄ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¾ÅÄ»á¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÊÝ¼éÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀ¾ÅÄ»á¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÌîÅÞ»þÂå¤Ç¤¹¡£¥ä¥¸¾·³¤È¤·¤ÆÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÄËÎõ¤Ë¥ä¥¸¤ë»Ñ¤¬ÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÁ°¸¶À¿»Ê³°Áê¤Î³°¹ñ¿Í¸¥¶âÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢Âç¿Ã¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤«¤éà¹ñ²ñ¤ÎÇúÃÆÃËá¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤â¤Ç¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡×
¡¡£²£°£±£²Ç¯¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬À¯¸¢Éüµ¢¤·¤¿¤¢¤È¤â¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Æ±¤¸Í¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤â¡Ö²¿¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤âÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤ÆÂà¿Ø¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á²ò¾ÃË¡¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÎ¨Àè¤·¤ÆË¡°ÆÀ®Î©¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤¿¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤ÏÌîÅÞ¤«¤éÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÊÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âº£²ó¤Î·ï¤Ç¤ÏÌîÅÞ¤ÏÁí¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¡çÖ¸µ»²±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï²Æ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë»²±¡Áªµó¤Î²þÁªÁÈ¤Ç¡¢µþÅÔÉÜÌ±¤ÎÎÉ¼±¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È£Ø¤ËÅê¹Æ¡£¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£