¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×£´ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢£Ç£×¤ÏÃÏ¸µËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¾Ê¡Ö¸ÞÎÇ³Ô¤Îºù¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡×
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¾¾²¬¼ëÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê23¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ÎGW¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö»ä¤ÏÊ¿Æü¤º¤Ã¤È¤ª»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬½µËö¤Ë¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤À¤±¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ÞÎÇ³Ô¤Îºù¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡ªÅ·µ¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê½µËö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç±«¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡¢¤Ê¤ó¤È¤«À²¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ëþ³«¤Îºù¤¬¥Ã¥Ï¡¼¥È°¦¸¤¤¹¤ß¤ì¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âºù¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯Êú¤Ã¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤³¤ÎÉ½¾ð¡£È¡´Û¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹Î¹¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾Ð¡×¤Èµ¤·¡¢°¦¸¤¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤¤¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿ÌµÍý¤»¤º´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈËþ³«¤Îºù¤¬ºé¤¯¸ÞÎÇ³Ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥á¥¬¥Í¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ï¤Þ¤Àºù¤¬¤¤ì¤¤¤Ëºé¤¤¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ô¥¨¥í¤Ï¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾²¬¥¢¥Ê¤Ï¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø½Ð¿È¡¢24Ç¯Æþ¼Ò¡£Æþ¼Ò¤¹¤°¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Î4ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£