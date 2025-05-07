¸Æ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡È½Ð»ºÄ¾¸å¤ÎÉÂ¼¼¡É¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ëµÁÊì¡ª¡©¡ÖºÇÄã¤ÊÊì¿Æ¡×²Ç¤òÇÍÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÄÉ×¡ÖÊì¤µ¤ó¡×¡ÚµÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¥³¥Ä¡Û
µÁÊì¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤Ï¤È¤¤ËÈùÌ¯¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Îµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡Û
µÁÊì¤«¤é¤Î¸ÀÆ°¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤»¤º°ì»þÅª¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÀ°Íý¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú´¶¾ð¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤òÃµ¤ë¡Û
ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î´¶¾ð¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌäÂê¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¡Û
µÁÊì¤È¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç²ò·è¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¿¿°Õ¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Íý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢´Ø·¸¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸Æ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Û
¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢½Ð»ºÄ¾¸å¤ÎÉÂ¼¼¤Ë¾¡¼ê¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ëµÁÊì¡£
¤½¤³¤ÇÇ¥¿±Ãæ¤âÆ¯¤Â³¤±¤¿»ä¤ò¡ØºÇÄã¤ÊÊì¿Æ¡Ù¤ÈÇÍÅÝ¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¤¹¤ë¤ÈÉ×¤¬¡ØÊì¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ»ä¤Ë¼Õºá¤·Ì£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
µÁÊì¤È¤Î¤Ä¤¹ç¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
´¶¾ð¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢³«¤«¤ì¤¿¿´¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤ò¤è¤êÇ»Ì©¤Ë¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Îµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡Û
µÁÊì¤«¤é¤Î¸ÀÆ°¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤»¤º°ì»þÅª¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÀ°Íý¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú´¶¾ð¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤òÃµ¤ë¡Û
ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î´¶¾ð¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌäÂê¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÁÊì¤È¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç²ò·è¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¿¿°Õ¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Íý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢´Ø·¸¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸Æ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Û
¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢½Ð»ºÄ¾¸å¤ÎÉÂ¼¼¤Ë¾¡¼ê¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ëµÁÊì¡£
¤½¤³¤ÇÇ¥¿±Ãæ¤âÆ¯¤Â³¤±¤¿»ä¤ò¡ØºÇÄã¤ÊÊì¿Æ¡Ù¤ÈÇÍÅÝ¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¤¹¤ë¤ÈÉ×¤¬¡ØÊì¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ»ä¤Ë¼Õºá¤·Ì£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
µÁÊì¤È¤Î¤Ä¤¹ç¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
´¶¾ð¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢³«¤«¤ì¤¿¿´¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤ò¤è¤êÇ»Ì©¤Ë¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë