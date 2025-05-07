¡ÚÃæÆü¡Û¾¡Ìî¾»·Ä160¥¥íÏ¢È¯¡¢º¬Èø¹·¤â155¥¥í¡ÄËÜµòÃÏ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óàµåÂ®º×¤êá¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡ÃæÆü¤Ï£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£°¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æº£µ¨½é¤Î£´Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¼Ú¶â¤Ï¡Ö£³¡×¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£Áá¤¯¤â£²¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·èÄê¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢µå¾ìÆâ¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¡Ö£±£¶£°¥¥í¡×¤¬²¿ÅÙ¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤âÈ¯À¸¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿ÉñÂæÎ¢¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡½¡½¡£
¡¡Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤Çº£µ¨£¶ÅÙÌÜ¤ÎÎíÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¾å¡¢Á°Æü£µÆü¤Ë±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÄË¤á¤¿ºÙÀî¤¬¤³¤ÎÆüÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅö½é·×»»¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀî¹·¤¬ÉÔÄ´¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£Â¼¾¾¡¢Ê¡±Ê¡¢ºÙÀî¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ÇÎµÅÞ¤¿¤Á¤òÊ¨¤«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢Âç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï£³ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¾¡Ìî¾»·ÄÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡££¸²óÆó»à¤«¤éËÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê¤¸¤¿£´µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿µåÂ®¤Ï²¿¤È¡Ö£±£¶£°¥¥í¡×¡£Â³¤¯£µµåÌÜ¤â¡Ö£±£¶£°¥¥í¡×¤ò·×Â¬¤·¤ÆËÒ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦º¬Èø¹·Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤â¡Ö£±£µ£µ¥¥í¡×¤ò·×Â¬¡££Ä£å£Î£Á£²ÈÖ¼ê¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤â¡Ö£±£¶£°¥¥í¡×¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÅê¼ê¤¬Â³½Ð¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ä£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óµåÂ®½Ð¤¹¤®¤ä¤í¡×¡ÖµåÂ®¥³¥ó¥Æ¥¹¥È²ñ¾ì¤È²½¤·¤¿¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡×¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËµåÂ®½Ð¤ëµå¾ì¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆüµåÃÄ¤Ï£²Ç¯Á°¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÁ´µå¾ì¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡ÊÄÉÀ×¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¡£Ê£¿ô¤Î¹âÀÇ½¥«¥á¥é¤ÇÂª¤¨¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢µåÂ®¤ä²óÅ¾¿ô¤Ê¤É¤Î¿ôÃÍ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÎµåÂ®É½¼¨¤È¤Ï¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëµåÂ®¤ÏÆ±µå¾ì¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÌ¤Î·×Â¬ÊýË¡¤Ë¤è¤ë¿ô»ú¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¡¢ºÇÂ®µÏ¿¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥É¡¼¥à¥µ¥¤¥É¤ÏµåÂ®É½¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÆü¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤ÎºÇÂ®µÏ¿¤Ï¹â¶¶¹¨¤È´äºê¡¢¤½¤·¤Æ¾¡Ìî¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö£±£µ£¸¥¥í¡×¡£¤³¤ì¤ò¼«¤é£²¥¥í¹¹¿·¤·¤¿¾¡Ìî¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼«Ê¬¤Î»Ø¤Ë¤«¤«¤ë³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ëµå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Ã¤½¤êÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¿ô»ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤â£±£¶£°¥¥íÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÎµåÂ®É½¼¨¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£