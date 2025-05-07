¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿Î¥Ã¦¤Ç·ã¿Ì¡Ä¥Á¡¼¥à¤Ç´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö£²ËÜÃì¡×¤Ø¤Î°ÍÂ¸¡Ö¤ª¤ó¤Ö¤Ë¤À¤Ã¤³¡×
¡¡µð¿Í¤Ë·ã¿Ì¤À¡£¼çË¤¤ÇÉÔÆ°¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÉé½ýÂà¾ì¡£¡Öº¸Éª¶ÚÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤¹¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Èá·à¤Ï½é²ó¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷¤Çµ¯¤¤¿¡£Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤éÃæÌî¤¬»°ÎÝÊý¸þ¤ØÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢ÂÇµå¤ò½èÍý¤·¤¿»°ÎÝ¼ê¡¦±ºÅÄ¤ÎÁ÷µå¤¬ËÜÎÝÂ¦¤Ë¤½¤ì¤¿¡£²¬ËÜ¤ÏÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÊáµå¤·¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¥ß¥Ã¥È¤ÈÂÇ¼ÔÁö¼Ô¡¦ÃæÌî¤¬¸òºø¡£²¬ËÜ¤Îº¸¥Ò¥¸¤Î´ØÀá¤ËÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ØÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÄË¤µ¤ËÌåÀä¤·¤¿¡£
¡¡¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë²¬ËÜ¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢ÌµÇ°¤Î¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¼çË¤¤ò¼º¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï£±¡½£·¤ÇÂçÇÔ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤âÄË¤¹¤®¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤«¤Ê¡£¤¿¤Ö¤ó¥À¥á¤À¤Í¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£²¬ËÜ¤Ï£·Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢¸Î¾ãÈÉ¤Ç¼£ÎÅ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÊý¿Ë¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¤Þ¤Ç¤Ë£±¤«·îÄøÅÙ¤ÏÍ×¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢²¬ËÜ¤ÎÉÔºß¤Ï¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤«¤é¤·¤Æ¤âÄË¤¹¤®¤ë¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤¬¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö£³ÈÖ¡¢£´ÈÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ø¼ç¼´¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¸½¾õ¤À¤È¥¦¥Á¤Î¾ì¹ç¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤³¡Ê£³ÈÖ¤È£´ÈÖ¡Ë¤ÎÈæ½Å¤¬Âç¤¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÇÀþÁ´ÂÎ¤¬¡ÊÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¡ËÆñ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£²¿¤È¤«¤â¤¦¾¯¤·¤½¤Î£²¿Í¡ÊµÈÀî¤È²¬ËÜ¡Ë¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á°¸å¤òÂÇ¤Ä¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¡Ê¾õÂÖ¤ò¡Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â£²¿Í¤Ë¡Ø¤ª¤ó¤Ö¤Ë¤À¤Ã¤³¡Ù¤¸¤ã¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡ÊÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡£¤¢¤Î£²¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡µÈÀî¡¢²¬ËÜ¤Î£³¡¢£´ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤Ï¤Þ¤µ¤ËÆÀÅÀ¸»¡£µÈÀî¤ÏÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬¤Ç²¬ËÜ¤â£³³ä£¸ÎÒ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö£²ËÜÃì¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢£²¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´íµ¡´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¾å¤ËµÈÀî¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿´¤â¤È¤Ê¤¤¡£
¡¡²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤¹¤è¤¦¤Ë²¬ËÜ¤Ï¡Ö£±Æü¤Ç¤âÁá¤¯Ìá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤¬¡Ä¡££ÇÂÇÀþ¤Ïµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£