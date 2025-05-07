¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤Çº¸Â¤ÎÃåÃÏ¤Î¤µ¤»Êý¤òÈùÄ´À°
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¥ì¤Ê¤É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÈùÄ´À°¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£Åê¤²¤ëºÝ¤ËÆ§¤ß¹þ¤àº¸Â¤ÎÃåÃÏ¤Î»ÅÊý¤Ë´Ø¤·¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÈÆþÇ°¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÈùÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¤Ï6²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤òÈäÏª¡£º£µ¨4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¤È¤È¤â¤ËËÉ¸æÎ¨¤âÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î0¡¦90¤È¤·¤¿¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Ä´À°¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£