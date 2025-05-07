¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤äÌþ¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡Ö¥¨¥â¾ÃÈñ¡×¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÇúÈ¯¿Íµ¤¤Î¥ï¥±¤Ï¡©
»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥â¥Á¥â¥Á´¶¤¢¤ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥º´á¶ñ¤ä¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÀ¤³¦¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¥É¥¯¥ì¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢´¶¾ðÅª¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤¬º£¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¸¦µæÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¨¥â¾ÃÈñ»Ô¾ì¤¬°ÂÄê¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö°¦´ëºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤³5Ç¯¤Î¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¡×´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÅÐµ¿ô¤Ï1Ëü1000¼Ò°Ê¾å¤ËÃ£¤·¡¢¤¦¤Á3100¼Ò°Ê¾å¤¬1Ç¯°ÊÆâ¤ËÅÐµ¤µ¤ì¤¿¡£
EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢Éô²°¤Ê¤É¤Ë¾þ¤ëÀÄ¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¤ä¥´¡¼¥ë¥É¥¯¥ì¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀÄ¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÃæ¹ñ¸ì¡Ö¾ÖÎÐ¡×¤È¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÃæ¹ñ¸ì¡Ö¾ÇÎ¸¡×¤ÎÈ¯²»¤¬Á´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ËÄÌ¤¸¤ë¤¿¤á¤À¡£¥´¡¼¥ë¥É¥¯¥ì¥¹¥È¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÃæ¹ñ¸ì¡Ö·Ú¾¾¡×¤È¡ÖÎÐ¤Î¾¾¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÃæ¹ñ¸ì¡ÖÀÄ¾¾¡×¤ÎÈ¯²»¤¬Á´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ËÄÌ¤¸¤ë¤«¤é¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÐÆî¾ÊÄ¹º»»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢½Ä¤ÎÄ¹¤µ¤¬1¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ä¡¢Ä¶ÆÃÂç¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èÆîÇ«»Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÇ¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥³¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÆü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒ¤Ï¥Í¥³¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤ÆÌþ¤·¤Î»þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
½Å·ÄÂç³Ø¿·Ê¹³Ø±¡¤ÎÁ½½á´î¡Ê¥º¥ó¡¦¥ë¥ó¥·¡¼¡ËÉû±¡Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ã¼Ô¤¬¥¨¥â¾ÃÈñ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢Ìþ¤·¤Î¤Û¤«¡¢À¿°Õ¤ä´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤É¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¡¢ÂÎ¸³´¶¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á½Éû±¡Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥â¾ÃÈñ¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¾ÃÈñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬Æü¤ËÆü¤ËÂ¿ÍÍ²½¤·¡¢³¬ÁØ²½¤·¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤À¡£¿Í¡¹¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼ÂÍÑÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ×µá¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¾ð½ïÅª²ÁÃÍ¤ä´¶¾ðÅª¤Ê¶¦´¶¤òÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥¨¥â¾ÃÈñ¤Î¾¦ÉÊ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥à²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï´¶¾ðÅª¤Ê¶¦´¶¤äËþÂ´¶¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë´î¤ó¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Æî³«Âç³Ø¼Ò²ñ³Ø±¡¤Î´É·ò¡Ê¥°¥ï¥ó¡¦¥¸¥¨¥ó¡Ë¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥â¾ÃÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¹ØÆþ¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿´¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ¼Á¡£¼Ò²ñ¤ä·ÐºÑ¤¬È¯Å¸¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Êª¼ÁÅª¾¦ÉÊ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸ÍýÅªÍßµá¤ä°ÂÁ´Íßµá¤ÏËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¹â¤¤¼¡¸µ¤Î¤â¤Î¤òµá¤á¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë