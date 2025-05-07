Íò¤¬ÍèÇ¯£µ·î²ò»¶¤òÈ¯É½¡¡Íè½Õ¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÖÍò¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡£²£°£²£°Ç¯Ëö¤«¤é³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍò¡×¤¬¡¢ÍèÇ¯£µ·îËö¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤ò£¶Æü¡¢ÍÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤Ç¤â³èÆ°µÙ»ßÃæ¤À¤Ã¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂçÌîÃÒ¡Ê£´£´¡Ë¤ò»Ï¤á¡¢Ý¯°ææÆ¡Ê£´£³¡Ë¡¢ÁêÍÕ²íµª¡Ê£´£²¡Ë¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡Ê£´£±¡Ë¡¢¾¾ËÜ½á¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢Ìó£´Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ´é¤ò½Ð¤·¤ÆÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¡££µ¿Í¤Î¸ý¤«¤é¡Ö³èÆ°½ªÎ»¡×¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Íè½Õ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡ÖÍò¡×¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡¸á¸å£¶»þ£±£°Ê¬¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Ìó£´Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¡¢£µ¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¡££²£°Ç¯Ëö¤Î³èÆ°µÙ»ß°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¡¢½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£ÁêÍÕ¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÆ¤Ó£µ¿Í¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢Íò¤È¤·¤ÆÍèÇ¯¤Î½Õº¢¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Ý¯°æ¤¬¡Ö¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢Íò¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È²ò»¶¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤â¡¢£µ¿Í¤Îå«¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¿©»ö¤ò½Å¤Í¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â¶¦±é¡££²£±Ç¯£¹·î¤Ë¤Ï¡¢ÁêÍÕ¤ÈÝ¯°æ¤¬·ëº§¤òÆ±»þÈ¯É½¡£Æ±£±£±·î¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö£Á£Ò£Á£Ó£È£É¡¡£Á£î£î£é£ö£å£ò£ó£á£ò£ù¡¡£Ô£ï£õ£ò¡¡£µ¡ß£²£°¡¡£Æ£É£Ì£Í¡¡¡È£Ò£å£ã£ï£ò£ä¡¡£ï£æ¡¡£Í£å£í£ï£ò£é£å£ó¡É¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢ÂçÌî¤ò½ü¤¤¤¿£´¿Í¤¬¶¦±é¤·¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯£±£°·î¤Ë»öÌ³½ê¤ÎÌäÂê¤Ç¼ÒÌ¾¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÆóµÜ¤È¾¾ËÜ¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¡£ÆóµÜ¤¬ºòÇ¯£±·î¤ÎËÜ»æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤«¤é£µ¿Í¤Î²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¬¡Ö¡Ø¤¢¤Îº¢¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ù¤È²û¸Å¥á¥¤¥ó¤ÎÏÃÂê¡×¤«¤é¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢º£²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¡×¤ËÊÑ²½¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±·î¤Ë¡¢£µ¿ÍÏ¢Ì¾¤ÇÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤ËµÁ±ç¶â£¶£·£µ£°Ëü±ß¤òÁ÷¤ê¡¢Æ±£´·î¤Ë¤Ï£µ¿Í¤Ç¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÍò¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼çÂÎÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢·ëÀ®£²£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±£¹·î£±£µÆü¤ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¡¢Æ±£±£±·î£³Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ë¤Ï¡¢£µ¿Í¤ÎÀ¼¤È¼ê¸µ¤¬±Ç¤Ã¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤¬£´£°Âå¤È¤Ê¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÇÐÍ¥¶È¤ä£Í£Ã¶È¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¡¢»öÌ³½ê¤â°Û¤Ê¤ë¡£ÂçÌî¤â³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Ç¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤»×¤¤¤Ï£µ¿Í¶¦ÄÌ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÌî¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Íò¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡ÈÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡É¡ÈÄ¾ÀÜ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢£µ¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆü»þ¤ä¾ì½ê¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿£µ¿Í¤ÎÊâ¤ß¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤·¡¢Íò¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¢¡Íò¡Ê¤¢¤é¤·¡Ë¡¡£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢Æ±£¹·î¤ËÊÆ¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë²¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºµÒÁ¥¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼²ñ¸«¡£Æ±£±£±·î£³Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Á¡¦£Ò£Á¡¦£Ó£È£É¡×¤Ç£Ã£Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£°£°£¸Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡¢£±£°Ç¯¤Ë¤ÏÆ±½ê¤Ç£´Æü´ÖÏ¢Â³¸ø±é¡££²£°Ç¯£±£²·î£³£±Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òµÙ»ß¡££²£´Ç¯£³·î¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼£µ¿Í¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¾ÓÁü¸¢¤äÃøºî¸¢¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÍò¡×¤òÀßÎ©¡£ÊÛ¸î»Î¤Ç±Ç²èÀ½ºî²ñ¼Ò¡Ö¥¹¥¿¡¼¥µ¥ó¥º¡×¤Î»ÍµÜÎ´»Ë»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡×¤È¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¡£