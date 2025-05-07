À¶¸¶²ÌÌí¡¢À®ÅÄÎ¿¡õ¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤È¡È¹ñ¤ò±Û¤¨¤¿»°³Ñ´Ø·¸¡É¤Ë¡¡TBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¤Ç¼ç±é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¸¶²ÌÌí¤¬¡¢7·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¶¦±é¤Ë¤ÏÀ®ÅÄÎ¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ!!¡×¤ÈÈ¿¶Á¡¡À¶¸¶²ÌÌí¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢°¦¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¥¯¡¼¥ë¤ÊÊÛ¸î»Î¤È¡¢Æ°Êª¤·¤«°¦¤»¤Ê¤¤¤³¤¸¤é¤»½Ã°å¤Î¡È°¦¸¤¡ÉÆ±»Î¡¢2¿Í¤ò¿¶¤ê²ó¤¹´Ú¹ñºâÈ¶¤Î¥ï¥±¥¢¥ê¸æÁâ»Ê¤¬¡È¹ñ¤ò±Û¤¨¤¿»°³Ñ´Ø·¸¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£TBS¥É¥é¥Þ¥Á¡¼¥à¤È´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºî²ñ¼ÒSTUDIO DRAGON¤¬½é¤Î¶¦Æ±À©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÁÇÄ¾¤ÇÀµÄ¾¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤È¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¸µµ¤¤ÈÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦²ÖÂ¼°¦»Ò¡Ê¤Ï¤Ê¤à¤é¡¦¤¢¤¤¤³¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡£°¦»Ò¤Ï¡¢Î¥º§ÁÊ¾Ù¤òÀìÌç¤Ë¼ê³Ý¤±¤ëÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¡£´°àú¼çµÁ¤Ç¤¤¤Ä¤â¥¯¡¼¥ë¤À¤¬¡¢É×ÉØ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¶ì¤·¤à°ÍÍê¿Í¤È¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¦²¹¤«¤¤¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»Å»ö¤Ï´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹È¾ÌÌ¡¢ÉÔÃç¤ÊÎ¾¿Æ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÎø¤ä°¦¤ò¿®¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¤³¤¸¤é¤»½÷»Ò¡É¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏºÇ¶á»ô¤¤»Ï¤á¤¿°¦¸¤¤Î¥µ¥¯¥é¤òÅ®°¦¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥é¥¤¥Õ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°¦»Ò¤È°¦¸¤¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½Ã°å¡¦Çòºê²÷¡Ê¤·¤í¤µ¤¡¦¤«¤¤¡ËÌò¤Ë¤Ï¡¢À®ÅÄÎ¿¡£24»þ´Ö¿ÇÎÅ¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¼ã¤±¡Ä¹¤òÌ³¤á¡¢Æü¡¹Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²÷¤Ï¡¢ÏÓ¤â¥ë¥Ã¥¯¥¹¤âÎÉ¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä´µ¼Ô¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¸«¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤À¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤º¡¢¤É¤³¤«¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¼þ¤ê¤Ë¿Í¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¡£¤½¤ó¤Ê²÷¤Ë¤Ï¡Ö¾·³¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿°¦¸¤¤¬¤¤¤ë¡£°ìÇ¯Á°¡¢ÌÂ¤¤¸¤¤È¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤òÊÝ¸î¤·¡¢»ô¤¤»Ï¤á¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê²÷¤ÎÂç»ö¤ÊÁêËÀ¤À¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢²÷¤Ï¾·³¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë¥µ¥¯¥é¤òÏ¢¤ì¤¿°¦»Ò¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È°¦¸¤Æ±»Î¤¬°ìÌÜ¹û¤ì¡£2¿Í¤Î±¿Ì¿¤âÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡ª ¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÂ¤¤¸¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¾·³¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂç¤¤ÊÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ª¡©
¡¡°¦»Ò¡¦²÷¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë´Ú¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¸æÁâ»Ê¥¦¡¦¥½¥Ï¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ê¡¦¥¤¥Ì¡£Amazon Prime Video¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿STUDIO DRAGONÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÁ´¹ñ3ÅÔ»Ô¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤Éº£ÂçÃíÌÜ¤Î¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤¬ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥½¥Ï¤Ï´Ú¹ñ¶þ»Ø¤ÎÂç´ë¶È¤Î¸æÁâ»Ê¤ÇºâÈ¶»°À¤¡£189cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ËÈ´·²¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥â¥Æ¥â¥Æ¡£·»Äï´Ö¤Î½ÐÀ¤Áè¤¤¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥½¥Ï¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¢¤ë»ÈÌ¿¤ò»ý¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢²÷¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£¥½¥Ï¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é°¦»Ò¤È¤â½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ3¿Í¤Ï¼¡Âè¤Ë´ñÌ¯¤Ê±ï¤¬·ë¤ó¤À¥ï¥±¥¢¥ê¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡ª¡©
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡ãÀ¶¸¶²ÌÌí¡ä
²ÐÍË¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ï¡¢»ä¤¬½é¤á¤ÆÌ±Êü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»×¤¤½Ð¿¼¤¤ÏÈ¡£¤½¤³¤Øµ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Î»ä¤È¤·¤Æ²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÏÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡¢¤½¤·¤Æ¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤µ¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¸ì¤â¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤â¸½¾ì¤ÇÉ¬Í×¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤òÁá¤á¤Ë½¬ÆÀ¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¸¤¤Î¥µ¥¯¥é¤È¾·³¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÍ¯¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È½é¤á¤Æ¤ÎÊÛ¸î»ÎÌò¤Ç¡¢Áá¤¯¤â¶È³¦ÍÑ¸ì¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢Îø¤ä°¦¤ò¿®¤¸¤¤ì¤º¤Ë¿Í¤Èµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë°¦»Ò¤¬¡¢²÷¤È¥½¥Ï¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¡¹¤òºÌ¤ê¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÀ®ÅÄÎ¿¡ä
¼«Ê¬¤Ë²ÐÍË10»þ¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶¸¶¤µ¤ó¤È¤ÏÈà½÷¤¬¤Þ¤À10Âå¤À¤Ã¤¿º¢¤Ë¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿º£¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤µ¤ó¤È¤Ï¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÌÌ¤â³°¸«¤âÂç¤¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¹¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½Ã°åÌò¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¤¤Î¾·³¤È¥µ¥¯¥é¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÆü¡¹Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤âÈà¤é¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£²÷¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÍýÍ³¤Ç¿Í¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤ó¤Ê²÷¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Ë¿¨¤ì¡¢½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¸¤¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜºîºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¯¤Æ²Æ¤é¤·¤¤¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥Ê¡¦¥¤¥Ì¡ä
ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ò¤¦¤Þ¤¯¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¶¸¶¤µ¤ó¤äÀ®ÅÄ¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï´üÂÔ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶¸¶¤µ¤ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÈþ¤·¤¤Êý¡£¤½¤·¤ÆÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤«¤é¤¹¤´¤¯´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥Ë¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Ï¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¼ä¤·¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬Æó¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Í§¾ð¤È°¦¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤ÎºîÉÊ¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ!!¡×¤ÈÈ¿¶Á¡¡À¶¸¶²ÌÌí¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢°¦¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¥¯¡¼¥ë¤ÊÊÛ¸î»Î¤È¡¢Æ°Êª¤·¤«°¦¤»¤Ê¤¤¤³¤¸¤é¤»½Ã°å¤Î¡È°¦¸¤¡ÉÆ±»Î¡¢2¿Í¤ò¿¶¤ê²ó¤¹´Ú¹ñºâÈ¶¤Î¥ï¥±¥¢¥ê¸æÁâ»Ê¤¬¡È¹ñ¤ò±Û¤¨¤¿»°³Ñ´Ø·¸¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£TBS¥É¥é¥Þ¥Á¡¼¥à¤È´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºî²ñ¼ÒSTUDIO DRAGON¤¬½é¤Î¶¦Æ±À©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÁÇÄ¾¤ÇÀµÄ¾¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤È¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¸µµ¤¤ÈÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°¦»Ò¤È°¦¸¤¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½Ã°å¡¦Çòºê²÷¡Ê¤·¤í¤µ¤¡¦¤«¤¤¡ËÌò¤Ë¤Ï¡¢À®ÅÄÎ¿¡£24»þ´Ö¿ÇÎÅ¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¼ã¤±¡Ä¹¤òÌ³¤á¡¢Æü¡¹Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²÷¤Ï¡¢ÏÓ¤â¥ë¥Ã¥¯¥¹¤âÎÉ¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä´µ¼Ô¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¸«¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤À¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤º¡¢¤É¤³¤«¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¼þ¤ê¤Ë¿Í¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¡£¤½¤ó¤Ê²÷¤Ë¤Ï¡Ö¾·³¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿°¦¸¤¤¬¤¤¤ë¡£°ìÇ¯Á°¡¢ÌÂ¤¤¸¤¤È¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤òÊÝ¸î¤·¡¢»ô¤¤»Ï¤á¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê²÷¤ÎÂç»ö¤ÊÁêËÀ¤À¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢²÷¤Ï¾·³¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë¥µ¥¯¥é¤òÏ¢¤ì¤¿°¦»Ò¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È°¦¸¤Æ±»Î¤¬°ìÌÜ¹û¤ì¡£2¿Í¤Î±¿Ì¿¤âÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡ª ¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÂ¤¤¸¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¾·³¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂç¤¤ÊÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ª¡©
¡¡°¦»Ò¡¦²÷¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë´Ú¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¸æÁâ»Ê¥¦¡¦¥½¥Ï¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ê¡¦¥¤¥Ì¡£Amazon Prime Video¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿STUDIO DRAGONÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÁ´¹ñ3ÅÔ»Ô¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤Éº£ÂçÃíÌÜ¤Î¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤¬ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥½¥Ï¤Ï´Ú¹ñ¶þ»Ø¤ÎÂç´ë¶È¤Î¸æÁâ»Ê¤ÇºâÈ¶»°À¤¡£189cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ËÈ´·²¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥â¥Æ¥â¥Æ¡£·»Äï´Ö¤Î½ÐÀ¤Áè¤¤¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥½¥Ï¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¢¤ë»ÈÌ¿¤ò»ý¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢²÷¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£¥½¥Ï¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é°¦»Ò¤È¤â½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ3¿Í¤Ï¼¡Âè¤Ë´ñÌ¯¤Ê±ï¤¬·ë¤ó¤À¥ï¥±¥¢¥ê¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡ª¡©
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡ãÀ¶¸¶²ÌÌí¡ä
²ÐÍË¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ï¡¢»ä¤¬½é¤á¤ÆÌ±Êü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»×¤¤½Ð¿¼¤¤ÏÈ¡£¤½¤³¤Øµ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Î»ä¤È¤·¤Æ²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÏÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡¢¤½¤·¤Æ¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤µ¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¸ì¤â¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤â¸½¾ì¤ÇÉ¬Í×¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤òÁá¤á¤Ë½¬ÆÀ¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¸¤¤Î¥µ¥¯¥é¤È¾·³¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÍ¯¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È½é¤á¤Æ¤ÎÊÛ¸î»ÎÌò¤Ç¡¢Áá¤¯¤â¶È³¦ÍÑ¸ì¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢Îø¤ä°¦¤ò¿®¤¸¤¤ì¤º¤Ë¿Í¤Èµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë°¦»Ò¤¬¡¢²÷¤È¥½¥Ï¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¡¹¤òºÌ¤ê¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÀ®ÅÄÎ¿¡ä
¼«Ê¬¤Ë²ÐÍË10»þ¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶¸¶¤µ¤ó¤È¤ÏÈà½÷¤¬¤Þ¤À10Âå¤À¤Ã¤¿º¢¤Ë¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿º£¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤µ¤ó¤È¤Ï¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÌÌ¤â³°¸«¤âÂç¤¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¹¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½Ã°åÌò¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¤¤Î¾·³¤È¥µ¥¯¥é¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÆü¡¹Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤âÈà¤é¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£²÷¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÍýÍ³¤Ç¿Í¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤ó¤Ê²÷¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Ë¿¨¤ì¡¢½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¸¤¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜºîºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¯¤Æ²Æ¤é¤·¤¤¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥Ê¡¦¥¤¥Ì¡ä
ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ò¤¦¤Þ¤¯¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¶¸¶¤µ¤ó¤äÀ®ÅÄ¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï´üÂÔ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶¸¶¤µ¤ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÈþ¤·¤¤Êý¡£¤½¤·¤ÆÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤«¤é¤¹¤´¤¯´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥Ë¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Ï¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¼ä¤·¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬Æó¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Í§¾ð¤È°¦¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤ÎºîÉÊ¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£