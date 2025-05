back numberの最新曲「ブルーアンバー」(4月28日配信開始)が、最新の5月12日付「オリコン週間ストリーミングランキング」8位に初登場した。本作はドラマ『あなたを奪ったその日から』(カンテレ・フジテレビ系)の主題歌。また、Mrs. GREEN APPLEの最新曲「天国」(5月2日配信開始)が、13位に初登場。本作は、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴と、timeleszの菊池風磨がW主演を務める映画『#真相をお話しします』の主題歌となっている。

■2025年5月12日付「オリコン週間ストリーミングランキング」初登場作品8位:639.5万回 back number「ブルーアンバー」(2025年4月28日配信開始)13位:480.1万回 Mrs. GREEN APPLE「天国」(2025年5月2日配信開始)49位:240.5万回 Travis Japan「Would You Like One? 」(2025年4月28日配信開始)55位:223.6万回 TOMORROW X TOGETHER」Love Language」(2025年5月2日配信開始)114位:149.8万回 MISAMO「Message」(2025年4月28日配信開始)「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート<クレジット:オリコン調べ(2025年5月12日付:集計期間:2025年4月28日〜5月4日)>