Travis Japan「Would You Like One?」が、初週DL数3万5398DLを記録し、5月7日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で初登場1位を獲得。これで2025年3月17日付での「Say I do」に続き、自身通算8作目のデジタルシングル1位【※】となった。本作は、5月1日に公開となった映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌。Travis Japanのメンバー・松田元太が、主人公のらいおんくんの声優を務めている。

そのほか最新の「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」では、2位に、back number「ブルーアンバー」が初週DL数1万5534DLを記録し、初登場。本作はドラマ『あなたを奪ったその日から』(カンテレ・フジテレビ系)の主題歌。続いて、Mrs. GREEN APPLE「天国」が初週DL数1万1293DLで初登場3位に。本作はMrs. GREEN APPLEの大森元貴と、timelesz・菊池風磨がW主演を務める映画『#真相をお話しします』の主題歌となっている。なお最新の「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」では、TOP3すべてが初登場作品となった。【※】Travis Japanの「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」1位獲得作品※2025年5月12日付現在/「JUST DANCE!」「Moving Pieces」「Candy Kiss」「T.G.I. Friday Night」「Sweetest Tune」「Crazy Crazy」「Say I do」「Would You Like One?」「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート<クレジット:オリコン調べ(2025年5月12日付:集計期間:2025年4月28日〜5月4日)>