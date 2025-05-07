ÊÆ¡¦¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¡¡Áê¸ß´ØÀÇ¤á¤°¤ë³Æ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Çº£½µÃæ¤Ë¤â¹ç°Õ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬²Ý¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ë³Æ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Çº£½µÃæ¤Ë¤â¹ç°Õ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Áá¤±¤ì¤Ðº£½µ¤Ë¤âÂç¤¤ÊËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤È¤Î¼è¤ê°ú¤¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤Ï6Æü¡¢µÄ²ñ¤Î¸øÄ°²ñ¤Ç´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ë³Æ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£½µÃæ¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î¹ç°Õ¤¬À®Î©¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î18¤Î¼çÍ×¤ÊËÇ°×Áê¼ê¤Î¤¦¤Á17¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤È¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¸ò¾Ä¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤Ïº£Ç¯1·î¤«¤é3·î´ü¤ÎGDP=¹ñÆâÁíÀ¸»º¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Êµ¤¸åÂà¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥Ç¡¼¥¿¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢GDP¤Ï¡Ö¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£