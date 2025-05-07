ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÆþ»¥¤Ë¥É¥ë°Â¤ÎÈ¿±þ¡á£Î£Ù°ÙÂØÂ®Êó
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°£²»þ²á¤®¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÆþ»¥¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Íø²ó¤ê¤¬µÞÄã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤â¤ä¤ä¥É¥ë°Â¤ÎÈ¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£°Ç¯ºÄÆþ»¥¤ÏºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¤¬È¯¹ÔÆüÁ°Íø²ó¤ê¡Ê£×£É¡Ë¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£²¡¥£µ£µ±ßÉÕ¶á¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£±¡¥£±£³£¶£µ¥É¥ë¶áÊÕ¤ÈËÜÆü¹âÃÍ·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡öÊÆ£±£°Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì
ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡4.342¡ó¡ÊWI¡§4.354¡ó¡Ë
±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.60ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.67ÇÜ¡Ë
USD/JPY¡¡142.56¡¡EUR/USD¡¡1.1364¡¡GBP/USD¡¡1.3371
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£²¡¥£µ£µ±ßÉÕ¶á¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£±¡¥£±£³£¶£µ¥É¥ë¶áÊÕ¤ÈËÜÆü¹âÃÍ·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡öÊÆ£±£°Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì
ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡4.342¡ó¡ÊWI¡§4.354¡ó¡Ë
±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.60ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.67ÇÜ¡Ë
USD/JPY¡¡142.56¡¡EUR/USD¡¡1.1364¡¡GBP/USD¡¡1.3371
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ