¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î´Ú¹ñ½Ð¿È¡¦¶â·ÅÀ®¡¡½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀÂçË½¤ì¡¡ÂçÃ«ÀèÇÚ¤¬½ËÊ¡¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹7¡½4¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡Ê2025Ç¯5·î5Æü¡¡¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë
¡¡´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¶â·ÅÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡Ë¤¬¡Ö9ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾þ¤ê¡¢½é°ÂÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ë¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¥é¤Î96.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155¥¥í¡ËÂ®µå¤òº¸Á°ÂÇ¡£¤¹¤°¤Ë2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÆóÅð¤ò·è¤á¡¢ÂçÃ«¤Î9¹æ2¥é¥ó¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡£6²ó¤Ï½éÅ¬»þÂÇ¤Îº¸Á°ÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÈÆ±¤¸ÂåÍý¿Í»öÌ³½ê¡ÖCAA¡×¤Î¶â·ÅÀ®¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥¹¥¿¡¼¤À¤«¤éº£¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£ÂçÃ«¤â¡ÖËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤È»×¤¦¡£º£Æü¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£