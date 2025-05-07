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M2 ¥·¥¢¥¿¡¼¤Î½÷¿À¡ÊALL¡Ë
M3 ¥Á¥ã¥¤¥à¤ÏLOVE SONG¡ÊALL¡Ë
M4 ¥Ï¡¼¥È¤ÎÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¡ÊALL¡Ë
M5 ¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÊÂ¼»³¡¦½©»³¡¦ÂçÀ¹¡¦´äÎ©¡¦¾®·ª¡¦ÁÒÌîÈø¡¦º´Æ£¡¦²¼Èø¡¦ÎëÌÚ¡¦ÀéÍÕ¡¦¶¶ËÜ¡Ê·Ã¡Ë¡¦¿åÅç¡¦¸þ°æÃÏ¡¦ÉðÆ£¡¦È¬ÌÚ¡¦»³Æâ¡Ë
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M7 ¥³¥Ã¥×¤ÎÃæ¤ÎÌÚÏ³¤ìÆü¡ÊÂ¼»³¡¦½©»³¡¦¿·°æ¡¦ÎëÌÚ¡¦¶¶ËÜ¡Ê·Ã¡Ë¡¦ÀµÃò¡¦°ËÆ£¡Ë
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M9 She's gone¡ÊÂ¼»³¡¦¹©Æ£¡¦Ç÷¡¦»³Æâ¡Ë
M10 ¤¢¤Îº¢¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡ÊÂ¼»³¡¦´äÎ©¡Ë
M11 ÌîÈÚ¤Êµá°¦¡ÊÂ¼»³¡¦½©»³¡¦ÁÒÌîÈø¡¦²¼Èø¡¦»³Æâ¡¦»³¸ý¡Ü¾®Åè²ÖÍü¡¦ÀÆÆ£¿¿ÌÚ»Ò¡Ë
M12 ÎÞ¤ÎÉ½ÌÌÄ¥ÎÏ¡ÊÂ¼»³¡¦¸þ°æÃÏ¡Ü²¬ÅÄÆà¡¹¡¦ÌÐÌÚÇ¦¡Ë
M13 µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡ÊÂ¼»³¡¦´äÎ©¡¦¸þ°æÃÏ¡¦¾®·ª¡¦ÁÒÌîÈø¡¦²¼Èø¡¦ÀéÍÕ¡¦ÎëÌÚ¡¦ÅÄ¸ý¡¦Ä¹Í§¡¦ÉðÆ£¡¦»³Æâ¡¦ÂçÀ¹¡¦º´Æ£¡Ü²¬ÅÄÆà¡¹¡¦ÌÐÌÚÇ¦¡Ë
M14 Í¼ÍÛ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡ÊÂ¼»³¡ÜÃæÅÄ¤Á¤µ¤È¡Ë
M15 ¸ÕÅí¤È¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°¡ÊÂ¼»³¡¦´äÎ©¡¦¹©Æ£¡¦µ×ÊÝ¡¦º´Æ£¡¦ÎëÌÚ¡¦ÀéÍÕ¡¦ÆÁ±Ê¡¦±ÊÌî¡¦À®ÅÄ¡¦Ê¿ÅÄ¡¦Ê¡²¬¡¦¿åÅç¡¦¸þ°æÃÏ¡¦È¬ÌÚ¡¦´Ý»³¡Ë
M16 Ruby¡ÊÆ±¾å¡Ë
M17 ¥¹¥³¡¼¥ë¤Î´Ö¤Ë¡ÊÂ¼»³¡¦¿·°æ¡¦´äÎ©¡¦¹©Æ£¡¦µ×ÊÝ¡¦º´Æ£¡¦ÎëÌÚ¡¦ÀéÍÕ¡¦ÆÁ±Ê¡¦±ÊÌî¡¦À®ÅÄ¡¦Ê¿ÅÄ¡¦Ê¡²¬¡¦¿åÅç¡¦¸þ°æÃÏ¡¦È¬ÌÚ¡¦ÀîÂ¼¡¦ÇòÄ»¡¦²ÖÅÄ¡¦Âç²ì¡¦´Ý»³¡Ë
M18 RESET¡ÊÂ¼»³¡¦´äÎ©¡ÜÌÐÌÚÇ¦¡¦ÇßÅÄ°½Çµ¡¦ÂçÅçÎÃ²Ö¡¦²¬ÅÄºÌ²Ö¡¦ËÌß·Ááµª¡¦¼ÄºêºÌÆà¡¦¹âÅçÍ´ÍøÆà¡Ë
M19 ºÙÀã¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¡ÊÂ¼»³¡¦½©»³¡¦ÁÒÌîÈø¡¦ºäÀî¡¦Ç÷¡¦²¼Èø¡¦ÅÄ¸ý¡¦±ÊÌî¡¦¶¶ËÜ¡ÊÍÛ¡Ë¡¦ÀµÃò¡¦ÉðÆ£¡¦»³Æâ¡¦»³ºê¡¦»³¸ý¡¦°ËÆ£¡¦¶áÆ£¡Ë
M20 Áð¸¶¤Î´ñÀ×¡ÊÆ±¾å¡Ë
M21 ÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¡ÊÂ¼»³¡¦´äÎ©¡¦ÂÀÅÄ¡¦ÂçÀ¹¡¦¾®·ª¡¦µ×ÊÝ¡¦ÎëÌÚ¡¦Ä¹Í§¡¦¶¶ËÜ¡Ê·Ã¡Ë¡¦Ê¡²¬¡¦ÉÛÂÞ¡¦±üËÜ¡¦ÀîÂ¼¡¦²ÖÅÄ¡¦Âç²ì¡Ë
M22 ¤Æ¤â¤Ç¤â¤ÎÎÞ¡ÊÂ¼»³¡ÜÇðÌÚÍ³µª¡Ë
M23 ¥Á¡¼¥àB¿ä¤·¡ÊÂ¼»³¡¦´äÎ©¡¦ÂÀÅÄ¡¦ÂçÀ¹¡¦¾®·ª¡¦µ×ÊÝ¡¦ÎëÌÚ¡¦¶¶ËÜ¡Ê·Ã¡Ë¡¦Ä¹Í§¡¦Ê¡²¬¡¦ÉÛÂÞ¡¦±üËÜ¡¦ÀîÂ¼¡¦²ÖÅÄ¡¦Âç²ì¡ÜÇðÌÚÍ³µª¡Ë
M24 Ç¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡ÊÂ¼»³¡¦¿·°æ¡¦¹©Æ£¡¦ÁÒÌîÈø¡¦ºäÀî¡¦º´Æ£¡¦¹â¶¶¡¦ÆÁ±Ê¡¦±ÊÌî¡¦¶¶ËÜ¡ÊÍÛ¡Ë¡¦ÀµÃò¡¦»³Æâ¡¦»³¸ý¡¦ÇòÄ»¡¦¶áÆ£¡ÜÂçÀ¾Åí¹á¡Ë
M25 High school days¡ÊÂ¼»³¡¦ÎëÌÚ¡¦ÅÄ¸ý¡¦Ä¹Í§¡¦ÉðÆ£¡¦»³Æâ¡Ü¹õ¿ÜÍÚ¹á¡¦»³º¬ÎÃ±©¡Ë
M26 À¶½ã¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¡ÊÂ¼»³¡¦´äÎ©¡ÜÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦²¬ÅÄÆà¡¹¡¦ÌÐÌÚÇ¦¡¦ÇßÅÄ°½Çµ¡¦²¬ÅÄºÌ²Ö¡¦ËÌß·Ááµª¡¦¼ÄºêºÌÆà¡¦¹âÅçÍ´ÍøÆà¡Ë
M27 LOVE½¤¹Ô¡ÊÆ±¾å¡Ë
M28 Beginner¡ÊÂ¼»³¡¦´äÎ©¡¦ÂçÀ¹¡¦¾®·ª¡¦ÁÒÌîÈø¡¦²¼Èø¡¦ÎëÌÚ¡¦ÅÄ¸ý¡¦ÀéÍÕ¡¦ÆÁ±Ê¡¦Ä¹Í§¡¦¶¶ËÜ¡ÊÍÛ¡Ë¡¦Ê¡²¬¡¦¸þ°æÃÏ¡¦ÉðÆ£¡¦»³Æâ¡Ë
M29 Stand up¡ÊÆ±¾å¡Ë
M30 É÷¤Ï¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆ±¾å¡Ë
M31 Loss of time¡ÊÆ±¾å¡Ë
M32 Ì´¤Î¾â¡ÊÆ±¾å¡Ë
M33 º¬¤âÍÕ¤âRumor¡ÊÂ¼»³¡¦½©»³¡¦¾®·ª¡¦ÁÒÌîÈø¡¦º´Æ£¡¦²¼Èø¡¦ÎëÌÚ¡¦ÅÄ¸ý¡¦ÀéÍÕ¡¦±ÊÌî¡¦¸þ°æÃÏ¡¦»³Æâ¡¦È¬ÌÚ¡¦»³¸ý¡¦»³ºê¡¦°ËÆ£¡Ü²¬ÅÄÆà¡¹¡¦²£»³·ë°á¡Ë
EN1 ¤æ¤¤¤ê¡¼¡ÊÂ¼»³¡Ë
EN2 Î®¤ìÀ±¤Ë²¿¤ò´ê¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡ÊÂ¼»³¡¦´äÎ©¡¦ÂçÀ¹¡¦¾®·ª¡¦ÁÒÌîÈø¡¦ÎëÌÚ¡¦²¼Èø¡¦¹â¶¶¡¦ÅÄ¸ý¡¦ÀéÍÕ¡¦ÆÁ±Ê¡¦Ä¹Í§¡¦±ÊÌî¡¦¶¶ËÜ¡ÊÍÛ¡Ë¡¦Ê¡²¬¡¦¸þ°æÃÏ¡¦ÉðÆ£¡¦»³Æâ¡Ë
EN3 ·¯¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÊALL¡Ë
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