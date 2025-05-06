¡ÖÂ©»Ò¤è¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÂ©»Ò¤¬U-15¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¡ª U-15ÆüËÜÂåÉ½¤È¤âÂÐÀï
À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÂåÉ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡£40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿ê¤¨¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢Â©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤¯¤ó(14)¤¬ÂåÉ½¾·½¸¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FPF)¤Ï6Æü¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè7²ó¥ô¥é¥È¥³¡¦¥Þ¥ë¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¹ñºÝ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëU-15¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
U-15ÆüËÜÂåÉ½¤â»²²Ã¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤â»²²Ã¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤³¤È¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥É¥¹¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤â¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤â¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤è¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤âÃåÍÑ¤¹¤ëÂåÉ½¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¡¢Â©»Ò¤âÅ»¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢Éã¤Î°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤È¥Á¡¼¥à¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡£40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿ê¤¨¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢Â©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤¯¤ó(14)¤¬ÂåÉ½¾·½¸¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FPF)¤Ï6Æü¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè7²ó¥ô¥é¥È¥³¡¦¥Þ¥ë¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¹ñºÝ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëU-15¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤â¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤â¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤è¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤âÃåÍÑ¤¹¤ëÂåÉ½¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¡¢Â©»Ò¤âÅ»¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢Éã¤Î°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤È¥Á¡¼¥à¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é