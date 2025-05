【PS Store:Golden Week Sale】 開催期間:5月7日23時59分まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation Storeにてセール「Golden Week Sale」を開催している。期間は本日5月7日23時59分まで。

セールでは、3D対戦アクション「ドラゴンボール Sparking! ZERO デラックスエディション」や、RPG「FINAL FANTASY VII REBIRTH」、アクション「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」(アーマード・コア6)などがラインナップされており、プレイステーション 5/プレイステーション 4版の対象タイトルが、期間中、最大75%オフで提供される。

「Golden Week Sale」対象タイトル(一部)

「ドラゴンボール Sparking! ZERO デラックスエディション」

価格:11,660円→9,328円(20%オフ)

□PS Store「ドラゴンボール Sparking! ZERO デラックスエディション」のページ

「ドラゴンボール Sparking! ZERO サウンドアルティメットエディション」

価格:14,960円→11,968円(20%オフ)

□PS Store「ドラゴンボール Sparking! ZERO サウンドアルティメットエディション」のページ

「FINAL FANTASY VII REBIRTH」

価格:9,878円→6,914円(30%オフ)

□PS Store「FINAL FANTASY VII REBIRTH」のページ

「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」

価格:11,501円→8,050円(30%オフ)

□PS Store「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」のページ

「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」

価格:8,690円→5,214円(40%オフ)

□PS Store「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」のページ

「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON デラックス エディション」

価格:9,680円→5808円(40%オフ)

□PS Store「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON デラックス エディション」のページ

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.