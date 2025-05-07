PS Store「Golden Week Sale」が本日5月7日まで！ 対象のPS5/PS4版が最大75%オフ「アーマード・コア6」は40%オフに
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「Golden Week Sale」を開催している。期間は本日5月7日23時59分まで。
セールでは、3D対戦アクション「ドラゴンボール Sparking! ZERO デラックスエディション」や、RPG「FINAL FANTASY VII REBIRTH」、アクション「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」（アーマード・コア6）などがラインナップされており、プレイステーション 5/プレイステーション 4版の対象タイトルが、期間中、最大75%オフで提供される。
「Golden Week Sale」対象タイトル（一部）
「ドラゴンボール Sparking! ZERO デラックスエディション」
価格：11,660円→9,328円（20%オフ）
□PS Store「ドラゴンボール Sparking! ZERO デラックスエディション」のページ
「ドラゴンボール Sparking! ZERO サウンドアルティメットエディション」
価格：14,960円→11,968円（20%オフ）
□PS Store「ドラゴンボール Sparking! ZERO サウンドアルティメットエディション」のページ
「FINAL FANTASY VII REBIRTH」
価格：9,878円→6,914円（30%オフ）
□PS Store「FINAL FANTASY VII REBIRTH」のページ
「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」
価格：11,501円→8,050円（30%オフ）
□PS Store「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」のページ
「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」
価格：8,690円→5,214円（40%オフ）
□PS Store「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」のページ
「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON デラックス エディション」
価格：9,680円→5808円（40%オフ）
□PS Store「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON デラックス エディション」のページ
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