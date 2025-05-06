¡Úµð¿Í¡ÛµÈÀî¾°µ±¡¢¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤Ë¡ÖÁ´°÷¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£±¡½£·ºå¿À¡Ê£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬²¬ËÜ¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤ò¼õ¤±¡¢°ì´Ý¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½é²óÌµ»à°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¡£ÃæÌî¤Î¥Ð¥ó¥È¤ò½èÍý¤·¤¿»°ÎÝ¼ê¡¦±ºÅÄ¤ÎÁ÷µå¤¬¤ä¤ä±¦Â¦¤Ë¤½¤ì¡¢Êáµå»þ¤ËÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ÎÃæÌî¤È¸òºø¤·¤¿¡£¼çË¤¤Ïº¸ÉªÉÕ¶á¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¤È¡¢¤½¤Î¸å¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ø²¼¤¬¤ê¸òÂå¡£ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢º¸Éª¤Î¶ÚÂ»½ý¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£·Æü¤«¤é¤Ï¼çË¤ÉÔºß¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²¬ËÜ¤È¤È¤â¤ËÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÀî¤Ï¡ÖÁ´°÷¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤è¤êÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ£±»î¹ç£±»î¹çÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£