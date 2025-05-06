²Æ¾ì½ê¿·ÆþËë¤Î²ÅÍÛ¤¬¸µµ¤¤Ë·Î¸Å¡¡£²Æü¤Î·Î¸ÅÁí¸«¤Ç¤ÏÉé½ý¤â¡ÖÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê¡Ê£±£±Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¿·ÆþËë¤Î²ÅÍÛ¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤¬£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤ÎÉô²°¤Ç·Î¸Å¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡£²Æü¤Î²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë·Î¸ÅÁí¸«¡Ê¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¬¡¢·Î¸ÅÃæ¤Ë¶ìÌå¡Ê¤¯¤â¤ó¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡¢ÅÚÉ¶¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¹ø¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÆ¬¤«¤éÂ¤Þ¤ÇÅÅ·â¤¬Áö¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â°ìÆü°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¥¥Ä¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Éô²°ÆÈ¼«¤Î¡È¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤ò»Ä¤¹·Î¸Å¡É¤Ç¸µµ¤¤ËÅÚÉ¶¤ò¶î¤±¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡£