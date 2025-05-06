¹¥¤¤À¤±¤¸¤ã¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡ÈÊÌ¤ì¡É¤òÁª¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¡ÖÎø¤Î¸«¶Ë¤á¥µ¥¤¥ó¡×
¤ª¸ß¤¤¹¥¤Æ±»Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²¿Í¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤ë¡ÖÄ¾´¶¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¹¥¤¤Ç¤â¡ÈÊÌ¤ì¡É¤òÁª¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¡ÖÎø¤Î¸«¶Ë¤á¥µ¥¤¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦
Áê¼ê¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ç¤â¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¡ÖÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ëºÝ¤Ë¡ÖÂÛÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¡£ÆÃ¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅ¾µ¡¤ä¼«¸ÊÀ®Ä¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î´¶³Ð¤¬¶¯¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤È¡Ö¼«Ê¬¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿»þ¤Ï¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¸ß¤¤¤¬ÉÁ¤¯¾ÍèÁü¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë
º£¤Ï°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢£²¿Í¤ÎÉÁ¤¯¾ÍèÁü¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£¡Ö·ëº§´Ñ¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÍÌµ¡×¡Ö½»¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¡×¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¾Íè¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ç²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢º£¤Ï´¶¾ð¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÂç¤¤Ê¹Â¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤¬¤¢¤ë
¤Õ¤È¡ÖÈà¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤ËÁê¼ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Í¯¤¯¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÃËÀ¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥µ¥¤¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬ºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤À¤±¤ÇÉÔ°ìÃ×¤ä°ãÏÂ´¶¤òÌµ»ë¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ìÂç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½ÌÌ²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£»þ¤ËÁê¼ê¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÌ¤ì¤òÁª¤ÖÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤âËÜÅö¤Î°¦¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
🌼¤â¤¦»ä¤¿¤Á½ª¤ï¤ê¡©ÊÌ¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë½Ð¤¹¡Ö¥µ¥¤¥ó¡×