¥â¥Æ¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Îø¿Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¤½¤Î¡Ö°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥â¥Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÎø¿Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Îø¿Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡×¤È¡¢¤½¤Î²þÁ±ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛ¤¬¹â¤¹¤®¤ë
¡Ö¤³¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¡×¡Ö¤¢¤ÎÉôÊ¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤é¥Ñ¥¹¡×¤È¡¢ÍýÁÛ¤ÎÎø¿ÍÁü¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÁêÀ¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍýÁÛ¤Ë´°àú¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿ÃËÀ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡££±¤Ä¤Î¾®¤µ¤Ê¾ò·ï¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¤³¤³¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤«¤éÎø°¦¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë
¿´¤ÎÆâ¤Ç¡ÖË»¤·¤¯¤ÆÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼«Ê¬¤«¤éÎø°¦¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©»Å»ö¤ä¼ñÌ£¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Îø°¦¤âÆ±¤¸¤¯¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¡£¼Â¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Öº£¤ÏÎø°¦¤è¤ê»Å»ö¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦Ìµ°Õ¼±¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤º¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢½µËö¤Î¤¿¤Ã¤¿£²»þ´Ö¤Ç¤â¡¢Îø°¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°¡ÊÍ§¿Í¤È¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¡¢¼ñÌ£¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ë¤Ë°Õ¼±Åª¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Ê¬¼´¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¡ÖÈà¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤òºî¤ê¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ù¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤«¡×¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Ê¬¼´¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÈà¤È¤¤¤ë¤È¿´ÃÏ¤¤¤¤¡×¡ÖÈà¤È¤Ê¤é²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Îø¿Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Îø°¦¤Î²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼¼«Ê¬¤ÇÎø¤ò¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¡£Îø°¦²¼¼ê¤Ê½÷À¤¬¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö¸ÀÆ°¡×¤È¤Ï