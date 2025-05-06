£´Ëü9991¿Í¤¬½¸¤Ã¤¿¹ñÎ©¤ÇÀéÍÕ¤¬ÄËº¨¤ÎÇÔÀï¡£ÂçµÜ¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¤ë¤â¶Á¤¤¤¿¡È¥¸¥§¥Õ¥³¡¼¥ë¡É
¡ÎJ2Âè14Àá¡ÏÀéÍÕ £±¡Ý£² ÂçµÜ¡¿£µ·î£¶Æü¡¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì
¡¡J2¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ëÀéÍÕ¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤È¤·¤Æ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç£³°Ì¤ÎÂçµÜ¤È¤Î°ìÀï¤ò³«ºÅ¤·¡¢£´Ëü9991¿Í¤Î´Ñ½°¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢£±¡Ý£²¤Ç²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤È¤¢¤Ã¤Æ»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤Ï¤ä¤äÉâÂ¤À¤Ã¤¿¤«¡¢³«»Ï£µÊ¬¤ËÂçµÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿CK¤«¤é¼ºÅÀ¡£23Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éFWÀÐÀîÂçÃÏ¤¬Æ¬¤Ç·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢53Ê¬¤Ë¤ÏCBÎëÌÚÂçÊå¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤â¡¢MF²£»³¶ÇÇ·¤È¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÁê¼ê¤ËÊá¤Þ¤ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òµö¤¹¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë72Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬Ì£Êý¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢£²ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤ÇÂà¾ì¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹¶¤á¤¿¤¬¡¢£±¡Ý£²¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º£±¡Ý£±¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¸åÈ¾¤ËµÊ¤·¤¿¼ºÅÀ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁêÅöÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¸Ä¿Í¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤â¡¢Áê¼ê¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢Ã¥¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Á°¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤³¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¥«¥ë¡Ê¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¤âÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜ¿ÍÅª¤ËÁêÅö¤ÊÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤Ê¤È¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤Î£²ÅÀ¤Ï¼«Ê¬¤â¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤â¸å²ù¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â»Ø´ø´±¤Ï¤³¤¦¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÎÁí³ç¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤ÏÁª¼ê¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ò¤È¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁª¼ê¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò·ë²Ì¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎCBÎëÌÚÂçÊå¤âÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÂç´Ñ½°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ç¡¢´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¤¯Àï¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£µ¨¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹ÀéÍÕ¤Ï²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤ë¡£20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ñÎ©¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¡¢º£µ¨£²ÇÔÌÜ¤ò¿ô¤¨¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»î¹ç¸å¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡È¥¸¥§¥Õ¥³¡¼¥ë¡É¤È¤È¤â¤Ë¼¸Ó£·ãÎå¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¡£·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢10¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤êºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÑÀª¡¢¼ºÅÀ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬²Ì´º¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ëÍ¦µ¤¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î·ë²Ì¤Ç£²°Ì¤ÎÀçÂæ¤È¤Ï¾¡ÅÀ£´º¹¡¢£³°Ì¤ÎÂçµÜ¤È¤Ï¾¡ÅÀ£µº¹¡¢£´°Ì¤Îº£¼£¤È¤Ï¾¡ÅÀ£·º¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é¤Ïº£¼£Àï¡Ê£µ·î11Æü¡¿¥¢¥¦¥§¡¼¡Ë¡¢ÀçÂæÀï¡Ê£µ·î17Æü¡¿¥Û¡¼¥à¡Ë¡¢Ä¹ºêÀï¡Ê£µ·î25Æü¡¿¥¢¥¦¥§¡¼¡Ë¤È¡¢Æñ¤·¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀéÍÕ¡¦ÀÐÀîÂçÃÏ¤Î¥´¡¼¥ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂç´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÁêÅö¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¶õ¤Ã¤Ý¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÆüÄøÅª¤Ë¤ÏÏ¢Àï¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¡£¤½¤³¤Ëº£Æü¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÏÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´é¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÂçµÜÀï¤Ï¡Ë¥ê¡¼¥°Àï¤Î¤Ê¤«¤Î£±»î¹ç¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥ª¥ÕÌÀ¤±¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÎëÌÚ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤³¤³¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î½ç°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ê¤ó»î¹ç¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ëº£Æü¤Î·Ð¸³¤¬³è¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ°¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¡¢ÀéÍÕ¤¬Èá´ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡J2¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ëÀéÍÕ¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤È¤·¤Æ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç£³°Ì¤ÎÂçµÜ¤È¤Î°ìÀï¤ò³«ºÅ¤·¡¢£´Ëü9991¿Í¤Î´Ñ½°¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢£±¡Ý£²¤Ç²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤È¤¢¤Ã¤Æ»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤Ï¤ä¤äÉâÂ¤À¤Ã¤¿¤«¡¢³«»Ï£µÊ¬¤ËÂçµÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿CK¤«¤é¼ºÅÀ¡£23Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éFWÀÐÀîÂçÃÏ¤¬Æ¬¤Ç·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢53Ê¬¤Ë¤ÏCBÎëÌÚÂçÊå¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤â¡¢MF²£»³¶ÇÇ·¤È¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÁê¼ê¤ËÊá¤Þ¤ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òµö¤¹¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º£±¡Ý£±¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¸åÈ¾¤ËµÊ¤·¤¿¼ºÅÀ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁêÅöÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¸Ä¿Í¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤â¡¢Áê¼ê¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢Ã¥¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Á°¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤³¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¥«¥ë¡Ê¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¤âÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜ¿ÍÅª¤ËÁêÅö¤ÊÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤Ê¤È¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤Î£²ÅÀ¤Ï¼«Ê¬¤â¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤â¸å²ù¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â»Ø´ø´±¤Ï¤³¤¦¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÎÁí³ç¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤ÏÁª¼ê¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ò¤È¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁª¼ê¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò·ë²Ì¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎCBÎëÌÚÂçÊå¤âÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÂç´Ñ½°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ç¡¢´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¤¯Àï¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£µ¨¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹ÀéÍÕ¤Ï²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤ë¡£20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ñÎ©¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¡¢º£µ¨£²ÇÔÌÜ¤ò¿ô¤¨¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»î¹ç¸å¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡È¥¸¥§¥Õ¥³¡¼¥ë¡É¤È¤È¤â¤Ë¼¸Ó£·ãÎå¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¡£·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢10¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤êºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÑÀª¡¢¼ºÅÀ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬²Ì´º¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ëÍ¦µ¤¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î·ë²Ì¤Ç£²°Ì¤ÎÀçÂæ¤È¤Ï¾¡ÅÀ£´º¹¡¢£³°Ì¤ÎÂçµÜ¤È¤Ï¾¡ÅÀ£µº¹¡¢£´°Ì¤Îº£¼£¤È¤Ï¾¡ÅÀ£·º¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é¤Ïº£¼£Àï¡Ê£µ·î11Æü¡¿¥¢¥¦¥§¡¼¡Ë¡¢ÀçÂæÀï¡Ê£µ·î17Æü¡¿¥Û¡¼¥à¡Ë¡¢Ä¹ºêÀï¡Ê£µ·î25Æü¡¿¥¢¥¦¥§¡¼¡Ë¤È¡¢Æñ¤·¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀéÍÕ¡¦ÀÐÀîÂçÃÏ¤Î¥´¡¼¥ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂç´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÁêÅö¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¶õ¤Ã¤Ý¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÆüÄøÅª¤Ë¤ÏÏ¢Àï¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¡£¤½¤³¤Ëº£Æü¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÏÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´é¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÂçµÜÀï¤Ï¡Ë¥ê¡¼¥°Àï¤Î¤Ê¤«¤Î£±»î¹ç¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥ª¥ÕÌÀ¤±¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÎëÌÚ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤³¤³¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î½ç°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ê¤ó»î¹ç¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ëº£Æü¤Î·Ð¸³¤¬³è¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ°¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¡¢ÀéÍÕ¤¬Èá´ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë