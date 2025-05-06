21:30
米貿易収支（3月）
予想　-1220.0億ドル　前回　-1227.0億ドル

カナダ国際商品貿易（3月）
予想　N/A　前回　-15.2億カナダドル

23:00
カナダIvey購買部協会指数（4月）
予想　N/A　前回　51.3

7日
0:45　
トランプ米大統領とカーニー加首相が会談

2:00　
米10年債入札（420億ドル）


米連邦公開市場委員会（FOMC）1日目

米主要企業決算
ＡＭＤ、ウィン・リゾーツ、マリオット・インターナショナル、エレクトロニック・アーツ

※予定は変更されることがあります。