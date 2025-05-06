ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米貿易収支（3月）
予想 -1220.0億ドル 前回 -1227.0億ドル
カナダ国際商品貿易（3月）
予想 N/A 前回 -15.2億カナダドル
23:00
カナダIvey購買部協会指数（4月）
予想 N/A 前回 51.3
7日
0:45
トランプ米大統領とカーニー加首相が会談
2:00
米10年債入札（420億ドル）
米連邦公開市場委員会（FOMC）1日目
米主要企業決算
ＡＭＤ、ウィン・リゾーツ、マリオット・インターナショナル、エレクトロニック・アーツ
※予定は変更されることがあります。
米貿易収支（3月）
予想 -1220.0億ドル 前回 -1227.0億ドル
カナダ国際商品貿易（3月）
予想 N/A 前回 -15.2億カナダドル
23:00
カナダIvey購買部協会指数（4月）
予想 N/A 前回 51.3
7日
0:45
トランプ米大統領とカーニー加首相が会談
2:00
米10年債入札（420億ドル）
米連邦公開市場委員会（FOMC）1日目
米主要企業決算
ＡＭＤ、ウィン・リゾーツ、マリオット・インターナショナル、エレクトロニック・アーツ
※予定は変更されることがあります。