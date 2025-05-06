¡ÖPK¤À¤í¡ª¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢°µ´¬¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¢ª¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ë¤âPK¤Ê¤·¡Ö¤È¤é¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤¡×ÉÔ²Ä²òÈ½Äê¤Ë¹³µÄ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û¥½¥·¥¨¥À 0¡Ý0 ¥Ó¥ë¥Ð¥ª¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î5Æü¡¿¥¢¥Î¥¨¥¿¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û°µ´¬¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¢ªPAÆâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬È½Äê¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¡£Å¨¿Ø¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢ÇØ¸å¤«¤é¤Î¥×¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÉÔËþ¤ò¸²¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5·î5Æü¤Ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè34Àá¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ë¥Ö¤ÈÂÐÀï¡£¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿67Ê¬¤Ëµ×ÊÝ¤¬¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨¿Ø¤Ç¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¹¶¼é¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢µ×ÊÝ¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤¿¡£Áê¼êMF¥ß¥±¥ë¡¦¥ä¥¦¥ì¥¸¥¶¡¼¥ë¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¹¤«¤µ¤º¿ÈÂÎ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¶¯¹Ô¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢ÇØ¸å¤«¤éDF¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ô¥£¥ô¥¡¥ó¤¬¼¹Ù¹¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤Çµ×ÊÝ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Å«¤ÏÌÄ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éµ×ÊÝ¤Ïìî¤¤Ê¤¬¤é¡ÖWhy?¡×¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤òÂ³¤±¡¢È½Äê¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£Í¦¿Í»á¤¬¡Ö¤¤¤¤¼éÈ÷¤Ç¤·¤¿¤Í¡£´°Á´¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¾Î»¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖPK¤À¤í¡ª¡×¡Ö¥¿¥± ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥ë¼õ¤±¤ÆÅÝ¤ì¤¿¤Î¤ËPK¤Ê¤·¡×¡Ö¤È¤é¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤¡ª¡×¡Ö¥¿¥±¤Î¤È¤³¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ê¤¤¤ó¤«¡×¤È¡¢È½Äê¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥Ð¥¹¥¯¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥½¥·¥¨¥À¤ÏÍèµ¨¤ÎUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°½Ð¾ì·÷Æâ¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3º¹¡¢UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°½Ð¾ì·÷Æâ¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë