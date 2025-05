「子どもの日がお誕生日だったのですね」

カーリング女子「ロコ・ソラーレ」の吉田知那美さんは5月5日、自身のInstagramを更新。亡き父の誕生日に、父との幼少期ショットを披露しました。吉田さんは「Happy birthday Chichi」とつづり、2枚の写真を投稿。幼少期の頃に撮影されたと思われる、父との親子ショットを公開しました。笑顔を浮かべる父の様子が印象的な写真です。

亡き父とのほっこりエピソード

吉田さんは2024年12月に父の逝去を報告。その際にも父とお酒のエピソードを語っていましたが、今回も親子ショットに併せて、ワインを添えて父の誕生日を祝う写真を披露しています。ファンからは、「お父さまの笑顔が最高です」「お父様子どもの日がお誕生日だったのですね」「胸が熱くなります」「ちちは、シアワセ者ですね」「涙がでますね」「知那ちゃんの明るさはお父さん譲りなんですね」などさまざまな声が上がっています。吉田さんは4月5日にも、亡き父の写真とエピソードを投稿をしています。「I can no longer see my dad,but he is always a part of who I am」とつづり、ビデオカメラのファインダーをのぞいて笑顔を見せる父の写真と、カ父と同じようにカメラを構えておちゃめにほほえむ自身の動画を公開。「#同じ歳くらいに同じことしてた #血」とハッシュタグを添え、思い出を振り返りました。(文:くま なかこ)