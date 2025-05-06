RIIZE、The 1stアルバム『ODYSSEY』リリース記念リスニングパーティ開催決定
RIIZEが5月19日、初のフルアルバムとなるThe 1st Album『ODYSSEY』をリリースするほか、同アルバムから日本限定盤が日本限定特典付きで7月2日にリリースされる。これを記念して、音楽ストリーミングサービスAWAは、5月7日20:00から21:00の1時間にわたり、無料で誰でも参加できるオンライン空間“AWAラウンジ”にてRIIZEのリリースパーティーを開催する。
このイベントは最新曲から過去の楽曲まで一挙にオンエアするほか、メンバーのボイストラックもオンエアされるとのことだ。AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、リクエストやユーザー同士の交流をより楽しむことが可能となる。
■AWA『RIIZE特集 on LOUNGE』
※メンバーボイスコメントあり
▼参加URL
https://mf.awa.fm/open_riize_0507_pr
■『RIIZE BRIIZE FIRST PREMIERE』
Weverse内RIIZEコミュニティにて公開
https://weverse.io/riize/
■The 1st Album『ODYSSEY』
予約リンク：https://riize.lnk.to/ODYSSEY_Shop
▼収録内容(全10曲)
01. Odyssey
02. Bag Bad Back
03. 잉걸 (Ember to Solar)
04. Fly Up
05. Show Me Love
06. Passage
07. Midnight Mirage
08. 모든 하루의 끝 (The End of the Day)
09. Inside My Love
10. Another Life
リリース形態(全5形態23種 予定)
※「SMini Ver.」はUNIVERSAL MUSIC STOREとWeverse Shopのみの取り扱い
【The 1st Album ‘ODYSSEY’ (PACKAGE Ver.)】2種
3,700円(税込) 3,364円+税
・パッケージボックス
・フォトブック
・CD-R
・プリント写真の無線綴じブック
・折り付きポスター：1種
・フォトカード：全6セットのうちランダム1セット（各メンバー2種/１セット）
・フォトカード封筒：1種
・初回限定ユニットフォトカード：全15種のうちランダム1種
【The 1st Album ‘ODYSSEY’ (PHOTOBOOK Ver.)】7種
3,000円(税込) 2,727円+税
・カバー
・フォトブック
・CD-R
・CD-Rの封筒
・リーフレット：1種
・デコレーションパック：1種
・シールステッカー：全9種のうちランダム1種
・証明写真：全6種のうちランダム1種
・フォトカード：全７種のうちランダム1種
【The 1st Album 'ODYSSEY' (SMini Ver.)】6種
3,300円(税込) 3,000円+税
・カバー
・ボールチェーン付きキーホルダー：1種
・Music NFC CD
・フォトカード：全6種のうちランダム1種
【The 1st Album 'ODYSSEY' (Jewel Case Ver.) (Japan Exclusive)】2種
3,000円(税込) 2,727円+税
・カバー（EARTH Ver. / OCEAN Ver.）
・フォトブック
・CD-R
・歌詞紙：1種
・フォトカード：全6種のうちランダム1種
●日本限定特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE、Weverse Shop、HMV、タワーレコード、ec board RIIZE STOREにてThe 1st Album 『ODYSSEY』1枚ご購入につき「応募抽選用シリアルナンバー」を1つ差し上げます。
※セット商品をご購入の場合は点数分に応じてシリアルナンバーを差し上げます。(2形態セット購入で2つ、6形態セット購入で6つ)
※賞品の内容、応募詳細は後日発表いたします。
※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。
●店舗別CD購入特典と予約販売サイト
・UNIVERSAL MUSIC STORE：メンバー別フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)
https://umusic.jp/Xvf11Qgd
・Weverse Shop：メンバー別フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)
https://go.weverse.io/qt3S/5ed81jb4
・HMV (@Loppi・EC含む)：メンバー別フォトカード 1枚(全6種のうちランダム1種)
https://www.hmv.co.jp/news/article/250418138/
・タワーレコード (タワーオンライン含む)：メンバー別フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)
https://tower.jp/article/feature_item/2025/05/02/1001
・ec board RIIZE STORE：ポストカード(集合1種のみ)
https://official-goods-store.jp/riize/
※メンバー別フォトカードは各店舗で絵柄が異なります。
■＜SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO＞
8月10日(日) start15:00 東京ドーム
▼出演アーティスト ※予定
KANGTA / BoA / 東方神起 / SUPER JUNIOR / ZHOUMI (SUPER JUNIOR-M) / HYOYEON (少女時代) / KEY & MINHO (SHINee) / SUHO & CHANYEOL & KAI (EXO) / Red Velvet (IRENE & SEULGI & JOY) / NCT 127 / NCT DREAM / WayV / aespa / RIIZE / NCT WISH / naevis / Hearts2Hearts / SMTR25
※出演アーティストは予告なく変更になる可能性があります
▼チケット
一般チケット：全席指定 16,800円 (税込)
※決済事務手数料：1,000円 (税込) /枚
※来場者限定ペンライト付／３歳以上有料
※お1人様1公演につき1申込み限り2枚まで
関連リンク
◆『RIIZE BRIIZE FIRST PREMIERE』Weverseページ
◆RIIZE オフィシャルサイト
◆RIIZE オフィシャルX
◆RIIZE オフィシャルInstagram
◆RIIZE オフィシャルTikTok
◆RIIZE レーベルサイト
◆SM ENTERTAINMENT オフィシャルサイト
◆SMTOWN オフィシャルサイト