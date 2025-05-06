¡Ö°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢É×¤¬»£±Æ¤·¤¿¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¡ª ¡Ö¹¬¤»²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌø¸¶²ÄÆà»Ò¤µ¤ó¤Ï5·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ç¾À¤Þ¤Ò¤ÎÄ¹½÷¤È¼¡½÷¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢GW¤ÎÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡Á¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î»£±Æ°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö³Ú¤·¤¤Î¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢GW¤ÎÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î»£±Æ°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×Ìø¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢19Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£²ÈÂ²¤Ç¡Ö¤ê¤ó¤É¤¦¸Ð¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ËÒ¾ì¡×¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¾À¤Þ¤Ò¤ÎÄ¹½÷¤âÌø¸¶¤µ¤ó¤¬ÎÙ¤Ç»Ù¤¨¡¢¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤É¤Î¼Ì¿¿¤â¾Ð´é¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢¿Æ»Ò¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¡¼Ì¿¿¡¡±¿Å¾¡¡¤ªÈè¤ìÍÍ¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤ÏÉ×¤¬»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡½÷¤È¤Î¸ø±à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏªÌø¸¶¤µ¤ó¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4·î27Æü¤Ë¤Ï¡Ö¸ø±àÆüÏÂ¤ÎÆüÍËÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼¡½÷¤È¸ø±à¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸ø³«¡£»Ø¤Ç¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¼¡½÷¤¬¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤ÎÇÛÁ·¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÉÝ¤¬¤ê¡¢Ìø¸¶¤µ¤ó¤ËÊú¤Ãå¤¯¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)